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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ливерпуль - Боруссия Д
Ливерпуль - Боруссия Д: обзор матча 14 апреля 2016
Ливерпуль
14.04.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/4 финала
4 : 3
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Боруссия Д
48'
Д. Ориги
66'
Ф. Коутиньо
78'
М. Сахо
90+1'
Д. Ловрен
5'
Г. Мхитарян
9'
П. Обамеянг
57'
М. Ройс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Боруссия Д
ГОЛ! 4:3!
Д. Ловрен
Пас отдал
Д. Милнер
90'
+1
90'
Желтая карточка
М. Шмельцер
83'
Замена
А. Рамос
️️️️
М. Ройс
82'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Г. Кастро
Замена
Л. Лейва
️️️️
Э. Джан
80'
Травма
Э. Джан
79'
ГОЛ! 3:3!
М. Сахо
Пас отдал
Ф. Коутиньо
78'
77'
Замена
М. Гинтер
️️️️
С. Кагава
75'
Желтая карточка
Л. Пищек
ГОЛ! 2:3!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Д. Милнер
66'
Замена
Д. Старридж
️️️️
Р. Фирмино
62'
Замена
Д. Аллен
️️️️
А. Лаллана
62'
57'
ГОЛ! 1:3!
М. Ройс
Пас отдал
М. Хуммельс
53'
Желтая карточка
М. Хуммельс
ГОЛ! 1:2!
Д. Ориги
Пас отдал
Э. Джан
48'
9'
ГОЛ! 0:2!
П. Обамеянг
Пас отдал
М. Ройс
5'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мхитарян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
(К)
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
(К)
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
4-1-1-2-2
22
Миньоле
5
Морено
6
Ловрен
12
Сахо
17
Клайн
23
Джан
20
Милнер
11
Коутиньо
10
Лаллана
9
Фирмино
27
Ориги
4-1-2-2-1
1
Вайденфеллер
26
Пищек
15
Хуммельс
19
Папастатопулос
29
Шмельцер
5
Вайгль
22
Мхитарян
8
Кастро
18
Ройс
10
Кагава
7
Обамеянг
10
Лаллана
7
Аллен
7
Аллен
10
Лаллана
23
Джан
6
Лейва
6
Лейва
23
Джан
9
Фирмино
15
Старридж
15
Старридж
9
Фирмино
10
Кагава
28
Гинтер
28
Гинтер
10
Кагава
8
Кастро
20
Гюндоган
20
Гюндоган
8
Кастро
18
Ройс
20
Рамос
20
Рамос
18
Ройс
Остались в запасе
Ливерпуль
Боруссия Д
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Роман Бюрки
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Роман Бюрки
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Ливерпуль - Боруссия Д
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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