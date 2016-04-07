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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Боруссия Д - Ливерпуль
Боруссия Д - Ливерпуль: обзор матча 07 апреля 2016
Боруссия Д
07.04.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 1
Ответный матч – 3 : 4
Завершен
Ливерпуль
48'
М. Хуммельс
36'
Д. Ориги
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Ливерпуль
84'
Замена
Д. Старридж
️️️️
Д. Ориги
Желтая карточка
С. Папастатопулос
81'
77'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
А. Лаллана
Замена
К. Пулишич
️️️️
П. Обамеянг
77'
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
С. Бендер
76'
Желтая карточка
М. Ройс
52'
ГОЛ! 1:1!
М. Хуммельс
Пас отдал
Г. Мхитарян
48'
Замена
Н. Шахин
️️️️
Э. Дурм
46'
46'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Д. Хендерсон
Желтая карточка
Р. Вайденфеллер
45'
+5
44'
Желтая карточка
А. Лаллана
36'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ориги
Пас отдал
Д. Милнер
9'
Желтая карточка
Э. Джан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
(К)
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Вайденфеллер
26
Пищек
5
Бендер
15
Хуммельс
29
Шмельцер
5
Вайгль
37
Дурм
22
Мхитарян
8
Кастро
18
Ройс
7
Обамеянг
4-1-2-2-1
22
Миньоле
17
Клайн
6
Ловрен
12
Сахо
5
Морено
23
Джан
20
Милнер
14
Хендерсон
10
Лаллана
11
Коутиньо
27
Ориги
7
Обамеянг
11
Пулишич
11
Пулишич
7
Обамеянг
5
Бендер
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
5
Бендер
37
Дурм
8
Шахин
8
Шахин
37
Дурм
14
Хендерсон
7
Аллен
7
Аллен
14
Хендерсон
27
Ориги
15
Старридж
15
Старридж
27
Ориги
10
Лаллана
9
Фирмино
9
Фирмино
10
Лаллана
Остались в запасе
Боруссия Д
Ливерпуль
1
Роман Бюрки
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Томас Тухель
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Роман Бюрки
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Боруссия Д - Ливерпуль
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
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