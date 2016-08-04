Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Реал Солт-Лейк
Торонто - Реал Солт-Лейк: обзор матча 04 августа 2016
Торонто
04.08.2016, четверг, 02:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Реал Солт-Лейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Реал Солт-Лейк
88'
Желтая карточка
А. Маунд
86'
Замена
Д. Сандоваль
️️️️
Т. Белтран
Замена
Н. Хагглунд
️️️️
Ц. Эндо
83'
61'
Замена
Л. Малхолланд
️️️️
Д. Стерцер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
25
Алекс Боно
ВР
3
Дрю Мур
ЦЗ
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
2
Джастин Морроу
ЦЗ
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
21
Джонатан Осорио
ЛП
8
Марко Дельгадо
ОП
14
Джей Чапмен
АП
47
Цубаса Эндо
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Реал Солт-Лейк
18
Ник Римандо
ВР
2
Тони Белтран
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
21
Аарон Маунд
ЦЗ
11
Хавьер Моралес
ЛП
5
Кайл Беккерман
ЦП
27
Джон Стерцер
ПП
8
Жоао Плата
ЛФ
13
Ольмес Гарсия
ЦФ
22
Хуан Мануэль Мартинес
РФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Торонто
15
Эрик Савалета
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
Реал Солт-Лейк
4
Джеймисон Олаве
ЦЗ
16
Крис Вингерт
ЦЗ
19
Люк Малхолланд
ЦП
49
Девон Сандоваль
ЦФ
4-1-2-1-1
25
Боно
3
Мур
2
Морроу
33
Бейташур
23
Уилльямс
8
Дельгадо
21
Осорио
47
Эндо
14
Чапмен
21
Джовинко
3-3-3
18
Римандо
2
Белтран
15
Глад
21
Маунд
27
Стерцер
5
Беккерман
11
Моралес
22
Мартинес
13
Гарсия
8
Плата
47
Эндо
4
Хагглунд
4
Хагглунд
47
Эндо
2
Белтран
49
Сандоваль
49
Сандоваль
2
Белтран
27
Стерцер
19
Малхолланд
19
Малхолланд
27
Стерцер
Остались в запасе
Торонто
Реал Солт-Лейк
15
Эрик Савалета
ЦЗ
Главный тренер
Крис Армас
4
Джеймисон Олаве
ЦЗ
16
Крис Вингерт
ЦЗ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
15
Эрик Савалета
ЦЗ
Остались в запасе
4
Джеймисон Олаве
ЦЗ
16
Крис Вингерт
ЦЗ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Торонто - Реал Солт-Лейк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
БМО Файлд
Новости команд
Все
Торонто
Реал Солт-Лейк
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
МЛС. Гол и две передачи Месси помогли «Интеру Майами» победить «Торонто»
9 мая
2
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
МЛС. Гол и две передачи Месси помогли «Интеру Майами» победить «Торонто»
9 мая
2
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
2025.09.15 20:00
2
«Торонто» пытается купить Шомуродова, но Раньери против
2025.02.10 21:51
1
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
Мовсисян оценил трансферы Миранчука и Шапи в клубы МЛС
2025.03.06 13:21
Мовсисян рассказал, чем занимается в США после завершения карьеры
2025.03.06 12:36
Мовсисян сказал, в чем Москва лучше Лос-Анджелеса
2025.03.06 10:58
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+