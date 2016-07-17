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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн
Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 17 июля 2016
Реал Солт-Лейк
17.07.2016, воскресенье, 05:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 0
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн
Замена
Д. Стерцер
️️️️
Л. Малхолланд
89'
Замена
О. Гарсия
️️️️
Ю. Мовсисян
77'
72'
Желтая карточка
О. Камара
71'
Замена
К. Тирни
️️️️
Д. Кобаяши
Замена
Д. Аллен
️️️️
Ж. Плата
67'
62'
Замена
Д. Факундес
️️️️
К. Роу
46'
Желтая карточка
Л. Вудберри
44'
Желтая карточка
Л. Нгюйен
Желтая карточка
А. Маунд
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Ник Римандо
ВР
2
Тони Белтран
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
21
Аарон Маунд
ЦЗ
5
Кайл Беккерман
ЦП
11
Хавьер Моралес
ЦП
19
Люк Малхолланд
ЦП
8
Жоао Плата
ЦФ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
22
Хуан Мануэль Мартинес
РФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Нью-Инглэнд Революшн
22
Бобби Шаттлвос
ВР
23
Жозе Гонсалвеш
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
28
Лондон Вудберри
ЦЗ
27
ДжиВон Уотсон
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
16
Дайго Кобаяши
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
10
Тил Банбери
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Реал Солт-Лейк
4
Джеймисон Олаве
ЦЗ
16
Крис Вингерт
ЦЗ
27
Джон Стерцер
ЦП
7
Джордан Аллен
ЛФ
13
Ольмес Гарсия
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
18
Брэд Найтон
ВР
8
Крис Тирни
ЦЗ
21
Закари Хериво
ЦП
77
Диего Факундес
ЦФ
3-3-3
18
Римандо
2
Белтран
15
Глад
21
Маунд
5
Беккерман
11
Моралес
19
Малхолланд
14
Мовсисян
8
Плата
22
Мартинес
4-4-2
22
Шаттлвос
88
Фаррелл
28
Вудберри
27
Уотсон
23
Гонсалвеш
24
Нгюйен
22
Роу
16
Кобаяши
12
Калдуэлл
10
Банбери
9
Камара
14
Мовсисян
13
Гарсия
13
Гарсия
14
Мовсисян
19
Малхолланд
27
Стерцер
27
Стерцер
19
Малхолланд
8
Плата
7
Аллен
7
Аллен
8
Плата
16
Кобаяши
8
Тирни
8
Тирни
16
Кобаяши
22
Роу
77
Факундес
77
Факундес
22
Роу
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Нью-Инглэнд Революшн
4
Джеймисон Олаве
ЦЗ
16
Крис Вингерт
ЦЗ
Главный тренер
Фредди Хуарес
18
Брэд Найтон
ВР
21
Закари Хериво
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
4
Джеймисон Олаве
ЦЗ
16
Крис Вингерт
ЦЗ
Остались в запасе
18
Брэд Найтон
ВР
21
Закари Хериво
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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