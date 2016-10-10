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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Нидерланды - Франция
Нидерланды - Франция: обзор матча 10 октября 2016
Нидерланды
10.10.2016, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 3 тур
0 : 1
Завершен
Франция
30'
П. Погба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Франция
90'
+3
Замена
Н. Канте
️️️️
А. Гризманн
Замена
Й. Виллемс
️️️️
Д. Проппер
84'
80'
Замена
А. Жиньяк
️️️️
К. Гамейро
79'
Желтая карточка
П. Погба
Желтая карточка
К. Строотман
79'
Желтая карточка
Д. Проппер
71'
67'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Д. Пайет
Замена
Б. Дост
️️️️
Д. Вейналдум
62'
30'
ГОЛ! 0:1!
П. Погба
Пас отдал
Д. Пайет
Замена
М. Депай
️️️️
К. Промес
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
13
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
0
Рик Карсдорп
ПЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
0
Дэйви Проппер
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
14
Дэви Классен
АП
8
Джорджиньо Вейналдум
ПП
18
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Данни Блинд
Франция
1
Уго Льорис
ВР
0
Лайвен Курзава
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Блейз Матюиди
ЦП
6
Поль Погба
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Димитри Пайет
АП
0
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Нидерланды
23
Йерун Зут
ВР
22
Михел Ворм
ВР
5
Йетро Виллемс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
14
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
17
Йенс Торнстра
ОП
16
Йорди Класи
ЦП
18
Тонни Вилена
ЦП
19
Сим Де Йонг
ЦП
22
Бас Дост
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Франция
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
0
Себастьен Корчиа
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Йоан Кабай
ЦП
18
Набиль Фекир
АП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
11
Антони Марсьяль
ЦФ
4-3-2-1
1
Стекеленбург
17
Блинд
13
Брума
4
ван Дейк
0
Карсдорп
0
Проппер
16
Строотман
8
Вейналдум
11
Промес
14
Классен
18
Янссен
4-3-1-2
1
Льорис
19
Сидибе
4
Варан
21
Косиельни
0
Курзава
14
Матюиди
6
Погба
17
Сиссоко
8
Пайет
7
Гризманн
0
Гамейро
0
Проппер
5
Виллемс
5
Виллемс
0
Проппер
8
Вейналдум
22
Дост
22
Дост
8
Вейналдум
11
Промес
10
Депай
10
Депай
11
Промес
7
Гризманн
13
Канте
13
Канте
7
Гризманн
0
Гамейро
10
Жиньяк
10
Жиньяк
0
Гамейро
8
Пайет
11
Марсьяль
11
Марсьяль
8
Пайет
Остались в запасе
Нидерланды
Франция
23
Йерун Зут
ВР
22
Михел Ворм
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
14
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
17
Йенс Торнстра
ОП
16
Йорди Класи
ЦП
18
Тонни Вилена
ЦП
19
Сим Де Йонг
ЦП
Главный тренер
Данни Блинд
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
0
Себастьен Корчиа
ПЗ
6
Йоан Кабай
ЦП
18
Набиль Фекир
АП
7
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
23
Йерун Зут
ВР
22
Михел Ворм
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
14
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
17
Йенс Торнстра
ОП
16
Йорди Класи
ЦП
18
Тонни Вилена
ЦП
19
Сим Де Йонг
ЦП
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
0
Себастьен Корчиа
ПЗ
6
Йоан Кабай
ЦП
18
Набиль Фекир
АП
7
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Данни Блинд
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Нидерланды - Франция
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
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