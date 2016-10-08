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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Англия - Мальта
Англия - Мальта: обзор матча 08 октября 2016
Англия
08.10.2016, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 2 тур
2 : 0
Завершен
Мальта
29'
Д. Старридж
38'
Д. Алли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Мальта
88'
Замена
Р. Мускат
️️️️
А. Шембри
76'
Замена
М. Мифсуд
️️️️
А. Эффйонг
Замена
Д. Варди
️️️️
Д. Старридж
74'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Т. Уолкотт
68'
55'
Желтая карточка
С. Борг
ГОЛ! 2:0!
Д. Алли
38'
ГОЛ! 1:0!
Д. Старридж
Пас отдал
Д. Хендерсон
29'
Замена
Д. Роуз
️️️️
Р. Бертранд
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
21
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Джесси Лингард
ЛВ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Деле Алли
ПП
10
Уэйн Руни
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
14
Тео Уолкотт
РФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Мальта
1
Эндрю Хогг
ВР
0
Алекс Мускат
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
17
Райан Камильери
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
4
Пол Фенеч
ЛП
4
Гарет Скайберрас
ЦП
18
Бьорн Кристенсен
ПП
19
Альфред Эффйонг
ЦФ
13
Андре Шембри
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Англия
13
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Том Хитон
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
16
Майкл Кин
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Майкл Антонио
ЦФ
11
Джейми Варди
ЦФ
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
21
Марк Шерри
ЦП
22
Райан Шичлуна
ЦП
11
Роуэн Мускат
ЦП
18
Стив Писани
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
20
Жан-Поль Фарруджа
ЦФ
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
4-2-1-3
1
Харт
21
Бертранд
5
Стоунз
15
Кэхилл
2
Уокер
8
Хендерсон
20
Алли
7
Лингард
15
Старридж
10
Руни
14
Уолкотт
3-2-3-2
1
Хогг
22
Мускат
17
Камильери
4
Борг
0
Мускат
5
Агиус
18
Кристенсен
4
Скайберрас
4
Фенеч
13
Шембри
19
Эффйонг
21
Бертранд
3
Роуз
3
Роуз
21
Бертранд
14
Уолкотт
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
14
Уолкотт
15
Старридж
11
Варди
11
Варди
15
Старридж
13
Шембри
11
Мускат
11
Мускат
13
Шембри
19
Эффйонг
9
Мифсуд
9
Мифсуд
19
Эффйонг
Остались в запасе
Англия
Мальта
13
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Том Хитон
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
16
Майкл Кин
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
21
Марк Шерри
ЦП
22
Райан Шичлуна
ЦП
1
Анри Бонелло
ВР
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
18
Стив Писани
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
20
Жан-Поль Фарруджа
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Остались в запасе
13
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Том Хитон
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
16
Майкл Кин
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Майкл Антонио
ЦФ
Остались в запасе
21
Марк Шерри
ЦП
22
Райан Шичлуна
ЦП
1
Анри Бонелло
ВР
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
18
Стив Писани
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
20
Жан-Поль Фарруджа
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Статистика матча Англия - Мальта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Юханнессон
(Стокгольм)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
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