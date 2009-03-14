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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Кубань (ЛФЛ)
Рубин - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 14 марта 2009
Рубин
14.03.2009, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
26'
А. Бухаров
34'
С. Семак
56'
А. Бухаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Кубань (ЛФЛ)
Замена
А. Ушенин
️️️️
А. Тлисов
Желтая карточка
С. Кайта
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
П. Быстров
Замена
К. Нобоа
️️️️
А. Бухаров
Замена
А. Кучук
️️️️
А. Байрыев
Замена
А. Горбанец
️️️️
С. Ребров
ГОЛ! 3:0!
А. Бухаров
Травма
А. Бухаров
ГОЛ! 2:0!
С. Семак
Пас отдал
А. Бухаров
ГОЛ! 1:0!
А. Бухаров
Пас отдал
П. Быстров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
14
Сергей Ребров
ЛП
37
Сергей Семак
ЦП
40
МакБет Сибайя
ЦП
0
Петр Быстров
ПП
21
Роман Адамов
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ПЗ
0
Хамину Драман
ЛП
2
Сани Кайта
ЦП
11
Алан Касаев
ПП
15
Драман Траоре
ЦФ
8
Артур Тлисов
ЦФ
Рубин
77
Нукри Ревишвили
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
62
Алексей Ботвиньев
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
30
Алексей Кучук
ЦП
34
Андрей Ушенин
ЦП
10
Андрей Топчу
ПП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
4-4-2
1
Рыжиков
16
Квирквелия
76
Шаронов
44
Навас
17
Калешин
14
Ребров
37
Семак
40
Сибайя
0
Быстров
11
Бухаров
21
Адамов
3-2-3-2
85
Карюкин
28
Байрыев
0
Сретенович
23
Джиоев
2
Засеев
98
Боавентура
11
Касаев
2
Кайта
0
Драман
8
Тлисов
15
Траоре
14
Ребров
32
Горбанец
32
Горбанец
14
Ребров
0
Быстров
32
Баляйкин
32
Баляйкин
0
Быстров
11
Бухаров
16
Нобоа
16
Нобоа
11
Бухаров
28
Байрыев
30
Кучук
30
Кучук
28
Байрыев
8
Тлисов
34
Ушенин
34
Ушенин
8
Тлисов
Остались в запасе
Рубин
Кубань (ЛФЛ)
77
Нукри Ревишвили
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
62
Алексей Ботвиньев
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Андрей Топчу
ПП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
Остались в запасе
77
Нукри Ревишвили
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Остались в запасе
62
Алексей Ботвиньев
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Андрей Топчу
ПП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Рубин - Кубань (ЛФЛ)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гвардис
(Калининград)
Помощники судьи:
И. Зарипов (Ленинградская область)
О. Поглазов (Йошкар-Ола)
Делегат:
А. Савкин (Балашиха)
Стадион:
Центральный
Посещаемость:
12000 из 25400 зрителей (47%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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