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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Дженоа
Ювентус - Дженоа: обзор матча 03 февраля 2016
Ювентус
03.02.2016, среда, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 0
Завершен
Дженоа
30'
С. Де Майо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Дженоа
Красная карточка
С. Дзадза
90'
+1
81'
Замена
Т. Матавж
️️️️
Б. Джемаили
73'
Желтая карточка
Л. Ригони
64'
Желтая карточка
Д. Капель
Замена
Д. Ругани
️️️️
М. Касерес
63'
58'
Замена
Д. Капель
️️️️
О. Нтчам
54'
Замена
Сусо
️️️️
А. Черчи
Замена
С. Дзадза
️️️️
А. Мората
54'
Замена
А. Сандро
️️️️
П. Эвра
41'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
39'
34'
Желтая карточка
Э. Муньос
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Де Майо
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Эрнанес
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Тим Матавж
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
27
Эвра
19
Бонуччи
4
Касерес
15
Барцальи
19
Падоин
10
Маркизио
8
Погба
7
Куадрадо
21
Дибала
21
Мората
4-4-2
1
Перин
87
Де Майо
4
Иццо
6
Муньос
14
Ансальди
21
Джемаили
30
Ригони
10
Нтчам
17
Капель
7
Черчи
30
Паволетти
27
Эвра
26
Сандро
26
Сандро
27
Эвра
4
Касерес
24
Ругани
24
Ругани
4
Касерес
21
Мората
11
Дзадза
11
Дзадза
21
Мората
7
Черчи
10
Сусо
10
Сусо
7
Черчи
21
Джемаили
9
Матавж
9
Матавж
21
Джемаили
Остались в запасе
Ювентус
Дженоа
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Эрнанес
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Эрнанес
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
Остались в запасе
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Ювентус - Дженоа
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Арена HD
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