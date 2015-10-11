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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Арсенал-2 - Авангард
Арсенал-2 - Авангард: обзор матча 11 октября 2015
Арсенал-2
11.10.2015, воскресенье, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 13 тур
0 : 3
Завершен
Авангард
45'
П. Есиков
46'
Д. Синяев
66'
П. Есиков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал-2 - Авангард
90'
+1
Замена
С. Плохих
️️️️
В. Сулоев
Замена
А. Мингазов
️️️️
П. Сергеев
89'
81'
Замена
А. Жмакин
️️️️
А. Носов
75'
Замена
А. Манюков
️️️️
Р. Ямлиханов
73'
Замена
Д. Сойников
️️️️
К. Пушкин
Замена
А. Закарлюка
️️️️
Д. Смирнов
69'
67'
Замена
Д. Мичуренков
️️️️
П. Есиков
66'
ГОЛ! 0:3!
П. Есиков
Желтая карточка
Д. Смирнов
64'
Замена
Р. Изотов
️️️️
В. Альшанский
60'
46'
ГОЛ! 0:2!
Д. Синяев
45'
ГОЛ! 0:1!
П. Есиков
42'
Желтая карточка
Д. Синяев
Замена
Р. Гагиты
️️️️
А. Котенко
40'
Желтая карточка
А. Базанов
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал-2
35
Максим Староверов
ВР
2
Александр Чибиров
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
55
Артур Фарион
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
33
Александр Котенко
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Василий Рожнов
Авангард
16
Виктор Сулоев
ВР
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
20
Павел Кадушкин
ЦЗ
22
Александр Войнов
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
26
Роберт Ямлиханов
ОП
27
Кирилл Пушкин
ЦП
17
Денис Синяев
АП
77
Руслан Паштов
ПП
15
Павел Есиков
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Арсенал-2
36
Михаил Левашов
ВР
2
Никита Сорокин
ЦЗ
27
Артем Мингазов
ОП
73
Ренат Гагиты
ЦП
9
Роман Изотов
ЦФ
26
Аркадий Лобзин
ЦФ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Авангард
12
Станислав Плохих
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
5
Дмитрий Тельных
ЦЗ
57
Денис Сойников
ЦП
2
Александр Манюков
ЦП
11
Артем Жмакин
ЦП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
3-2-3-2
35
Староверов
2
Чибиров
92
Налетов
55
Фарион
11
Стародуб
9
Шилов
20
Сергеев
33
Котенко
24
Смирнов
11
Базанов
30
Альшанский
4-1-2-1-2
16
Сулоев
20
Кадушкин
22
Войнов
53
Юрганов
19
Форопонов
26
Ямлиханов
77
Паштов
27
Пушкин
17
Синяев
11
Носов
15
Есиков
33
Котенко
73
Гагиты
73
Гагиты
33
Котенко
30
Альшанский
9
Изотов
9
Изотов
30
Альшанский
20
Сергеев
27
Мингазов
27
Мингазов
20
Сергеев
24
Смирнов
17
Закарлюка
17
Закарлюка
24
Смирнов
27
Пушкин
57
Сойников
57
Сойников
27
Пушкин
15
Есиков
19
Мичуренков
19
Мичуренков
15
Есиков
26
Ямлиханов
2
Манюков
2
Манюков
26
Ямлиханов
11
Носов
11
Жмакин
11
Жмакин
11
Носов
16
Сулоев
12
Плохих
12
Плохих
16
Сулоев
Остались в запасе
Арсенал-2
Авангард
2
Никита Сорокин
ЦЗ
26
Аркадий Лобзин
ЦФ
36
Михаил Левашов
ВР
Главный тренер
Василий Рожнов
26
Темур Мустафин
ЦЗ
5
Дмитрий Тельных
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Беляев
Остались в запасе
2
Никита Сорокин
ЦЗ
26
Аркадий Лобзин
ЦФ
36
Михаил Левашов
ВР
Остались в запасе
26
Темур Мустафин
ЦЗ
5
Дмитрий Тельных
ЦЗ
Главный тренер
Василий Рожнов
Главный тренер
Игорь Беляев
Статистика матча Арсенал-2 - Авангард
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Ротор-2
1 : 1
31.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Арсенал-2
0 : 1
25.10.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Арсенал-2
1 : 0
11.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
Арсенал-2
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Денис Савин
(Ленинградская область)
Стадион:
ДЮСШ "Арсенал"
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