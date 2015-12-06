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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Сталь - Олимпик
Сталь - Олимпик: обзор матча 06 декабря 2015
Сталь
06.12.2015, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Олимпик
16'
В. Кучеров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сталь - Олимпик
90'
+3
Желтая карточка
И. Семенина
88'
Замена
Д. Галенков
️️️️
В. Танчик
Замена
Е. Будник
️️️️
В. Кулач
88'
Желтая карточка
Ю. Путраш
86'
80'
Замена
С. Конде
️️️️
М. Драченко
Замена
М. Каленчук
️️️️
В. Гоменюк
72'
70'
Желтая карточка
В. Лысенко
63'
Вторая желтая
Т. Парцвания
Замена
Ю. Путраш
️️️️
А. Котляр
57'
51'
Желтая карточка
В. Огиря
50'
Желтая карточка
В. Гошкодеря
50'
Желтая карточка
С. Борзенко
46'
Замена
И. Семенина
️️️️
С. Шестаков
44'
Желтая карточка
Т. Парцвания
Желтая карточка
А. Кравченко
38'
29'
Желтая карточка
М. Драченко
ГОЛ! 1:0!
В. Кучеров
16'
10'
Желтая карточка
Д. Гришко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сталь
79
Юрий Панькив
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Антон Кравченко
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
17
Роман Карасюк
ЦП
77
Антон Котляр
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Мазяр
Олимпик
16
Сергей Литовченко
ВР
33
Сергей Борзенко
ЦЗ
13
Владислав Огиря
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
7
Максим Драченко
ЦП
11
Моха
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
7
Сергей Шестаков
ПВ
34
Владимир Танчик
ПВ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Сталь
13
Александр Бандура
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
11
Евгений Будник
ЛЗ
10
Александр Козак
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
6
Максим Каленчук
ЦП
27
Роман Дебелко
ЦФ
Олимпик
1
Ярослав Котляров
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
18
Игорь Семенина
ЦП
8
Владимир Доронин
ЦП
6
Денис Галенков
ЦФ
4-1-1-4
79
Панькив
19
Пшеничных
22
Барановский
3
Адамюк
4
Кравченко
29
Кучеров
17
Карасюк
77
Котляр
8
Гоменюк
10
Кулач
39
Васин
4-3-2-1
16
Литовченко
13
Огиря
4
Гришко
3
Парцвания
33
Борзенко
7
Драченко
11
Моха
99
Гошкодеря
34
Танчик
7
Шестаков
7
Лысенко
77
Котляр
40
Путраш
40
Путраш
77
Котляр
10
Кулач
11
Будник
11
Будник
10
Кулач
8
Гоменюк
6
Каленчук
6
Каленчук
8
Гоменюк
34
Танчик
6
Галенков
6
Галенков
34
Танчик
7
Шестаков
18
Семенина
18
Семенина
7
Шестаков
7
Драченко
6
Конде
6
Конде
7
Драченко
Остались в запасе
Сталь
Олимпик
10
Александр Козак
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
13
Александр Бандура
ВР
27
Роман Дебелко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Мазяр
1
Ярослав Котляров
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
8
Владимир Доронин
ЦП
Остались в запасе
10
Александр Козак
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
13
Александр Бандура
ВР
27
Роман Дебелко
ЦФ
Остались в запасе
1
Ярослав Котляров
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
8
Владимир Доронин
ЦП
Главный тренер
Владимир Мазяр
Статистика матча Сталь - Олимпик
2
1
8
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
8
Матчи команд
Сталь
Украина. Плей-офф, 32 тур
Карпаты
3 : 0
19.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 31 тур
Сталь
1 : 2
12.05.2018
Александрия
Украина. Плей-офф, 30 тур
Олимпик
0 : 2
06.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 29 тур
Сталь
1 : 2
28.04.2018
Черноморец
Украина. Плей-офф, 28 тур
Сталь
1 : 1
21.04.2018
Звезда К
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Козик
(Мукачево)
Стадион:
Метеор
Новости команд
Все
Сталь
Олимпик
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
6
Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
2021.03.07 14:14
2
«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
2021.03.06 21:57
17
УПЛ. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» и другие результаты
2018.05.19 21:41
УПЛ. «Сталь» и «Черноморец» проиграли свои матчи и вылетели в первую лигу
2018.05.12 18:59
1
УПЛ. Гол Чичикова помог «Звезде» обыграть «Олимпик» и другие результаты
2018.04.28 19:04
2
Матч молодежного первенства УПЛ был остановлен из-за подозрений в нечестном характере игры
2018.04.28 09:06
3
УПЛ. «Шахтер» «Ворскла» и другие результаты
2018.04.21 18:50
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
6
Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
2021.03.07 14:14
2
«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
2021.03.06 21:57
17
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