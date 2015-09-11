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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Зенит (мол)
ЦСКА (мол) - Зенит (мол): обзор матча 11 сентября 2015
ЦСКА (мол)
11.09.2015, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
1 : 3
Завершен
Зенит (мол)
84'
Н. Чернов (П)
34'
А. Вяткин
49'
С. Иванов
56'
Р. Суанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Зенит (мол)
85'
Замена
Д. Круговой
️️️️
Д. Майков
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Н. Чернов
84'
83'
Замена
Д. Кириллов
️️️️
П. Назимов
80'
Желтая карточка
С. Иванов
80'
Замена
Д. Зуев
️️️️
С. Иванов
76'
Замена
В. Романов
️️️️
Р. Суанов
Замена
Д. Глухов
️️️️
Д. Масютин
76'
Замена
К. Сараев
️️️️
А. Гордюшенко
76'
74'
Замена
В. Никитин
️️️️
С. Мареев
69'
Замена
И. Соловьев
️️️️
Н. Андреев
Замена
М. Алибеков
️️️️
А. Эктов
65'
58'
Желтая карточка
Р. Суанов
Замена
С. Князев
️️️️
Т. Жамалетдинов
56'
56'
ГОЛ! 0:3!
Р. Суанов
Замена
М. Соловьев
️️️️
А. Макаров
54'
49'
ГОЛ! 0:2!
С. Иванов
Замена
И. Ферапонтов
️️️️
И. Зуев
46'
34'
ГОЛ! 0:1!
А. Вяткин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
19
Роман Кривулькин
ЛЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
51
Анатолие Николаеш
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
11
Александр Макаров
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
11
Николай Дергачев
ЦФ
71
Илья Зуев
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
75
Степан Ребенко
ЦЗ
4
Станислав Мареев
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
47
Сергей Иванов
ЦП
73
Павел Осипов
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
99
Руслан Суанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
ЦСКА (мол)
22
Георгий Кырнац
ВР
15
Кирилл Сараев
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
90
Михаил Соловьев
ЛВ
74
Савва Князев
ЦП
67
Денис Глухов
ЦП
75
Илья Ферапонтов
ПВ
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
69
Владислав Никитин
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
77
Даниил Зуев
ОП
61
Дмитрий Кириллов
ЦП
66
Вадим Романов
ЦФ
3-2-2-3
1
Помазун
25
Масютин
51
Николаеш
23
Чернов
19
Кривулькин
15
Эктов
11
Макаров
72
Гордюшенко
75
Жамалетдинов
71
Зуев
11
Дергачев
3-3-2-2
88
Рудаков
7
Андреев
63
Майков
55
Вяткин
75
Ребенко
13
Кубышкин
4
Мареев
47
Иванов
73
Осипов
99
Суанов
43
Назимов
72
Гордюшенко
15
Сараев
15
Сараев
72
Гордюшенко
75
Жамалетдинов
74
Князев
74
Князев
75
Жамалетдинов
25
Масютин
67
Глухов
67
Глухов
25
Масютин
11
Макаров
90
Соловьев
90
Соловьев
11
Макаров
71
Зуев
75
Ферапонтов
75
Ферапонтов
71
Зуев
15
Эктов
99
Алибеков
99
Алибеков
15
Эктов
4
Мареев
69
Никитин
69
Никитин
4
Мареев
99
Суанов
66
Романов
66
Романов
99
Суанов
47
Иванов
77
Зуев
77
Зуев
47
Иванов
43
Назимов
61
Кириллов
61
Кириллов
43
Назимов
63
Майков
3
Круговой
3
Круговой
63
Майков
7
Андреев
9
Соловьев
9
Соловьев
7
Андреев
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Зенит (мол)
22
Георгий Кырнац
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
78
Александр Васютин
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
Остались в запасе
22
Георгий Кырнац
ВР
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Игорь Симутенков
Статистика матча ЦСКА (мол) - Зенит (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Тихонов
(Москва)
Стадион:
Октябрь
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