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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Оренбург
Спартак-2 - Оренбург: обзор матча 15 июля 2015
Спартак-2
15.07.2015, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 0
Завершен
Оренбург
4'
В. Обухов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Оренбург
Замена
А. Тимофеев
️️️️
К. Савичев
90'
+2
Желтая карточка
К. Савичев
87'
Замена
А. Козлов
️️️️
В. Кротов
85'
84'
Желтая карточка
А. Малых
82'
Замена
А. Кобялко
️️️️
М. Шогенов
74'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
И. Маркелов
70'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
А. Делькин
Замена
С. Брызгалов
️️️️
В. Обухов
70'
64'
Замена
С. Бреев
️️️️
А. Друзин
Замена
А. Самсонов
️️️️
В. Зубарев
59'
ГОЛ! 1:0!
В. Обухов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
30
Сергей Песьяков
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
8
Марат Шогенов
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Александр Козлов
ПП
10
Артем Федчук
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
84
Роман Воробьев
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Песьяков
21
Ходырев
2
Кутепов
15
Пуцко
4
Савичев
60
Зубарев
5
Кутин
52
Леонтьев
57
Кротов
91
Яковлев
13
Обухов
3-3-2-1-1
98
Абакумов
15
Андреев
58
Ойеволе
10
Парняков
12
Малых
8
Афонин
2
Полуяхтов
8
Шогенов
30
Друзин
88
Маркелов
90
Делькин
13
Обухов
92
Брызгалов
92
Брызгалов
13
Обухов
4
Савичев
94
Тимофеев
94
Тимофеев
4
Савичев
60
Зубарев
8
Самсонов
8
Самсонов
60
Зубарев
57
Кротов
7
Козлов
7
Козлов
57
Кротов
88
Маркелов
70
Кабутов
70
Кабутов
88
Маркелов
30
Друзин
23
Бреев
23
Бреев
30
Друзин
8
Шогенов
22
Кобялко
22
Кобялко
8
Шогенов
90
Делькин
14
Аппаев
14
Аппаев
90
Делькин
Остались в запасе
Спартак-2
Оренбург
16
Владислав Терешкин
ВР
7
Дмитрий Каюмов
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
84
Роман Воробьев
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
16
Владислав Терешкин
ВР
7
Дмитрий Каюмов
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
Остались в запасе
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
84
Роман Воробьев
ЦП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Спартак-2 - Оренбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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