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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Днепр
Динамо К - Днепр: обзор матча 30 ноября 2008
Динамо К
30.11.2008, воскресенье, 16:00
Чемпионат Украины, 17 тур
2 : 1
Завершен
Днепр
79'
П. Диакате
90'
Ф. Чернат
90+2'
А. Русол
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Днепр
+2
ГОЛ! 2:1!
А. Русол
ГОЛ! 2:0!
Ф. Чернат
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
М. Калиниченко
ГОЛ! 1:0!
П. Диакате
Пас отдал
Ф. Чернат
Желтая карточка
А. Русол
Замена
Р. Зозуля
️️️️
И. Бангура
Желтая карточка
Бетао
Замена
Давидсон
️️️️
Алсидес
Замена
Ф. Чернат
️️️️
Т. Гиоане
Желтая карточка
И. Бангура
Замена
А. Несмачный
️️️️
А. Ярмоленко
Желтая карточка
О. Вукоевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
17
Тарас Михалик
(К)
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
0
Тибериу Гиоане
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Днепр
1
Максим Старцев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
16
Андрей Русол
(К)
ЦЗ
21
Алсидес
ПЗ
29
Руслан Ротань
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
77
Карлос Корреа
ЦП
10
Флорин Чернат
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
0
Давидсон
ЦП
24
Виталий Каверин
ЦФ
10
Артур Карноза
ЦФ
4-3-1-2
31
Богуш
30
Эль Каддури
17
Михалик
15
Диакате
3
Бетао
5
Вукоевич
26
Еременко
0
Гиоане
7
Ярмоленко
0
Милевский
3
Бангура
3-2-3-1
1
Старцев
22
Лисицкий
25
Холек
16
Русол
21
Алсидес
29
Денисов
29
Ротань
9
Назаренко
25
Калиниченко
9
Воробей
7
Ярмоленко
5
Несмачный
5
Несмачный
7
Ярмоленко
0
Гиоане
10
Чернат
10
Чернат
0
Гиоане
3
Бангура
10
Зозуля
10
Зозуля
3
Бангура
21
Алсидес
0
Давидсон
0
Давидсон
21
Алсидес
25
Калиниченко
22
Коноплянка
22
Коноплянка
25
Калиниченко
Остались в запасе
Динамо К
Днепр
1
Александр Шовковский
ВР
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
77
Карлос Корреа
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
2
Линас Климавичус
ЦЗ
24
Виталий Каверин
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
18
Осмар Феррейра
ЛП
10
Артур Карноза
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
77
Карлос Корреа
ЦП
Остались в запасе
2
Линас Климавичус
ЦЗ
24
Виталий Каверин
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
18
Осмар Феррейра
ЛП
10
Артур Карноза
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Владимир Бессонов
Статистика матча Динамо К - Днепр
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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