Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Кубань (ЛФЛ)
Спартак - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 10 апреля 2016
Спартак
10.04.2016, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
6'
И. Попов
51'
К. Промес
36'
Аподи
45'
М. Майрович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Кубань (ЛФЛ)
87'
Замена
И. Бальде
️️️️
Е. Селезнев
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
И. Попов
79'
70'
Замена
Р. Концедалов
️️️️
А. Хубулов
67'
Замена
С. Манолев
️️️️
М. Майрович
Замена
А. Зуев
️️️️
Л. Мельгарехо
61'
Желтая карточка
З. Луиш
60'
56'
Желтая карточка
Д. Якуба
53'
Желтая карточка
И. Армаш
ГОЛ! 2:2!
К. Промес
51'
50'
Желтая карточка
Шандао
45'
ГОЛ! 1:2!
М. Майрович
Пас отдал
М. Рабиу
36'
ГОЛ! 1:1!
Аподи
Пас отдал
М. Рабиу
ГОЛ! 1:0!
И. Попов
Пас отдал
Е. Макеев
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
29
Зе Луиш
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
27
Ромуло
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Лоренцо Мельгарехо
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
22
Аподи
ПЗ
19
Мохаммед Рабиу
ОП
8
Денис Якуба
ОП
88
Арсен Хубулов
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Дмитрий Стажила
ВР
12
Владислав Шевченко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
21
Игорь Жураховский
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
3-3-2-1-1
32
Ребров
13
Гранат
16
Боккетти
18
Паршивлюк
34
Макеев
27
Ромуло
29
Зе Луиш
71
Попов
88
Глушаков
10
Промес
10
Мельгарехо
4-2-1-1-2
31
Беленов
22
Аподи
5
Армаш
2
Шандао
31
Зотов
19
Рабиу
8
Якуба
88
Хубулов
13
Георгиевский
10
Майрович
11
Селезнев
10
Мельгарехо
17
Зуев
17
Зуев
10
Мельгарехо
71
Попов
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
71
Попов
10
Майрович
11
Манолев
11
Манолев
10
Майрович
88
Хубулов
11
Концедалов
11
Концедалов
88
Хубулов
11
Селезнев
6
Бальде
6
Бальде
11
Селезнев
Остались в запасе
Спартак
Кубань (ЛФЛ)
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
21
Игорь Жураховский
ЦП
1
Дмитрий Стажила
ВР
12
Владислав Шевченко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
Остались в запасе
21
Игорь Жураховский
ЦП
1
Дмитрий Стажила
ВР
12
Владислав Шевченко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Спартак - Кубань (ЛФЛ)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)
Алексей Лунев (Новосибирск)
Инспектор:
Юрий Баскаков (Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Матч ТВ
Новости команд
Все
Спартак
Кубань (ЛФЛ)
Реакция Мостового на желание Жедсона покинуть «Спартак»
15:28
2
В «Спартаке» приняли решение по Довбне
14:39
9
Появилось объяснение, почему у Даку не получается стать основным в «Спартаке»
Вчера, 22:34
6
Маслов ответил, почему «Спартак» при Тедеско не стал чемпионом
Вчера, 18:11
Маслов вступился за Тедеско на фоне критики
Вчера, 16:38
4
Реакция Мостового на желание Жедсона покинуть «Спартак»
15:28
2
В «Спартаке» приняли решение по Довбне
14:39
9
Появилось объяснение, почему у Даку не получается стать основным в «Спартаке»
Вчера, 22:34
6
Маслов ответил, почему «Спартак» при Тедеско не стал чемпионом
Вчера, 18:11
Маслов вступился за Тедеско на фоне критики
Вчера, 16:38
4
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+