Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Анжи
Урал - Анжи: обзор матча 12 марта 2016
Урал
12.03.2016, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
4 : 2
Завершен
Анжи
10'
С. Гогниев
19'
А. Сапета
84'
С. Гогниев
90+1'
С. Гогниев
29'
Б. Бериша
70'
И. Максимов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Анжи
ГОЛ! 4:2!
С. Гогниев
Пас отдал
А. Рязанцев
90'
+1
Замена
К. Ярошенко
️️️️
Г. Асеведо
90'
ГОЛ! 3:2!
С. Гогниев
Пас отдал
Г. Асеведо
84'
82'
Желтая карточка
А. Жиров
77'
Замена
А. Мутари
️️️️
Б. Бериша
Замена
А. Рязанцев
️️️️
Д. Коробов
73'
70'
ГОЛ! 2:2!
И. Максимов
Пас отдал
Р. Тагирбеков
Замена
А. Ставпец
️️️️
Э. Манучарян
65'
61'
Желтая карточка
И. Максимов
39'
Желтая карточка
Л. Эбесилио
29'
ГОЛ! 2:1!
Б. Бериша
Пас отдал
Л. Эбесилио
ГОЛ! 2:0!
А. Сапета
Пас отдал
Э. Манучарян
19'
ГОЛ! 1:0!
С. Гогниев
Пас отдал
А. Сапета
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
(К)
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
7
Александр Данцев
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Анжи
1
Давид Юрченко
ВР
13
Расим Тагирбеков
(К)
ЛЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ПЗ
78
Илья Максимов
ЛП
7
Бернард Бериша
ЛВ
18
Иван Маевский
ОП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
7
Камиль Агаларов
ПП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
97
Александр Шубин
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
Анжи
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Заболотный
15
Кулаков
14
Мартынович
14
Фонтанелло
7
Данцев
92
Емельянов
41
Сапета
30
Асеведо
7
Коробов
10
Манучарян
2
Гогниев
4-1-3-1-1
1
Юрченко
6
Менса
4
Лазич
2
Жиров
13
Тагирбеков
18
Маевский
7
Агаларов
6
Эбесилио
78
Максимов
7
Бериша
99
Абдулавов
7
Коробов
7
Рязанцев
7
Рязанцев
7
Коробов
30
Асеведо
99
Ярошенко
99
Ярошенко
30
Асеведо
10
Манучарян
16
Ставпец
16
Ставпец
10
Манучарян
7
Бериша
20
Мутари
20
Мутари
7
Бериша
Остались в запасе
Урал
Анжи
90
Александр Щербаков
ПВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
97
Александр Шубин
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
18
Никита Бурмистров
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
Остались в запасе
90
Александр Щербаков
ПВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
97
Александр Шубин
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
18
Никита Бурмистров
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Урал - Анжи
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Лунев (Новосибирск)
Адлан Хатуев (Грозный)
Инспектор:
Николай Иванов (Санкт-Петербург)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
Наш Футбол
Новости команд
Все
Урал
Анжи
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
14
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
7 ноября
30
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
14
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
7 ноября
30
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Ташуев назвал человека, благодаря которому он заработал на дом на Дмитровке
5 октября
3
Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
«Анжи» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+