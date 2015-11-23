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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Уфа
Ростов - Уфа: обзор матча 23 ноября 2015
Ростов
23.11.2015, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Уфа
28'
Д. Полоз (П)
54'
Марсиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Уфа
90'
Замена
С. Фомин
️️️️
С. Игбун
88'
Желтая карточка
А. Зинченко
Желтая карточка
С. Навас
87'
86'
Замена
Е. Осипов
️️️️
Э. Фримпонг
Желтая карточка
И. Новосельцев
80'
78'
Замена
В. Галиулин
️️️️
Марсиньо
77'
Травма
Марсиньо
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Б. Ротенберг
74'
Замена
К. Гуелор Канга
️️️️
Д. Полоз
68'
Замена
С. Азмун
️️️️
Б. Су Ю
67'
54'
ГОЛ! 1:1!
Марсиньо
Пас отдал
А. Зинченко
Желтая карточка
Б. Ротенберг
40'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Полоз
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
44
Сесар Навас
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
28
Павел Могилевец
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
86
Бен Су Ю
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
3
Павел Аликин
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
29
Иван Пауревич
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
44
Сильвестр Игбун
ЛП
5
Эммануэль Фримпонг
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
11
Диего Карлос
АП
10
Марсиньо
ПП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Уфа
99
Андрей Лунев
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
4-2-2-1-1
35
Джанаев
34
Маргасов
44
Навас
99
Новосельцев
28
Ротенберг
28
Могилевец
8
Гацкан
16
Нобоа
2
Калачев
7
Полоз
86
Ю
3-3-2-2
1
Юрченко
3
Аликин
4
Никитин
29
Пауревич
89
Стоцкий
5
Фримпонг
47
Зинченко
10
Марсиньо
44
Игбун
57
Кротов
11
Карлос
28
Ротенберг
43
Терентьев
43
Терентьев
28
Ротенберг
7
Полоз
8
Канга
8
Канга
7
Полоз
86
Ю
20
Азмун
20
Азмун
86
Ю
5
Фримпонг
19
Осипов
19
Осипов
5
Фримпонг
10
Марсиньо
21
Галиулин
21
Галиулин
10
Марсиньо
44
Игбун
4
Фомин
4
Фомин
44
Игбун
Остались в запасе
Ростов
Уфа
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
1
Евгений Гошев
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
99
Андрей Лунев
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
14
Максим Семакин
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
1
Евгений Гошев
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
14
Максим Семакин
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Ростов - Уфа
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Дмитрий Чельцов (Москва)
Дмитрий Жвакин (Ленинградская обл.)
Резервный судья:
Артем Чистяков (Азов)
Инспектор:
Алексей Михайлович Румянцев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
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