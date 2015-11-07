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РПЛ 2026/2027
Урал - Ростов
Урал - Ростов: обзор матча 07 ноября 2015
Урал
07.11.2015, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Ростов
5'
Э. Манучарян
13'
Д. Полоз
84'
В. Хозин (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Ростов
Замена
А. Ставпец
️️️️
В. Подберезкин
88'
85'
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
84'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
В. Хозин
76'
Желтая карточка
А. Бухаров
65'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Б. Ротенберг
Желтая карточка
А. Фидлер
60'
47'
Желтая карточка
Б. Ротенберг
Замена
Р. Емельянов
️️️️
К. Ярошенко
46'
13'
ГОЛ! 1:1!
Д. Полоз
Пас отдал
К. Гуелор Канга
ГОЛ! 1:0!
Э. Манучарян
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
10
Чисамба Лунгу
ЛП
99
Константин Ярошенко
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
10
Артем Фидлер
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ПП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
44
Сесар Навас
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
28
Павел Могилевец
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Урал
97
Александр Шубин
ВР
51
Евгений Жариков
ВР
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
32
Андрей Горбанец
АП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
4-1-4-1
99
Арапов
7
Данцев
2
Хозин
14
Фонтанелло
15
Новиков
99
Ярошенко
10
Лунгу
41
Сапета
10
Фидлер
92
Подберезкин
10
Манучарян
3-3-2-1-1
35
Джанаев
44
Навас
99
Новосельцев
15
Баштуш
28
Ротенберг
28
Могилевец
34
Маргасов
8
Канга
16
Нобоа
7
Полоз
11
Бухаров
99
Ярошенко
92
Емельянов
92
Емельянов
99
Ярошенко
92
Подберезкин
16
Ставпец
16
Ставпец
92
Подберезкин
28
Ротенберг
43
Терентьев
43
Терентьев
28
Ротенберг
Остались в запасе
Урал
Ростов
32
Андрей Горбанец
АП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
97
Александр Шубин
ВР
51
Евгений Жариков
ВР
15
Денис Кулаков
ПЗ
18
Никита Бурмистров
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
1
Евгений Гошев
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
7
Мусса Думбия
ЛВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
32
Андрей Горбанец
АП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
97
Александр Шубин
ВР
51
Евгений Жариков
ВР
15
Денис Кулаков
ПЗ
18
Никита Бурмистров
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
7
Мусса Думбия
ЛВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Урал - Ростов
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Помощники судьи:
Арам Петросян (Бронницы)
Андрей Болотенков (Москва)
Инспектор:
Николай Иванов (Санкт-Петербург)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
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