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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Рубин
Анжи - Рубин: обзор матча 01 ноября 2015
Анжи
01.11.2015, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Рубин
64'
И. Максимов
19'
М. Девич
21'
М. Девич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Рубин
87'
Замена
И. Ахметов
️️️️
М. Девич
Замена
Леонардо
️️️️
Б. Хадарцев
67'
Желтая карточка
Л. Эбесилио
66'
ГОЛ! 1:2!
И. Максимов
Пас отдал
Я. Боли
64'
57'
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
В. Устинов
46'
Замена
Г. Карадениз
️️️️
С. Кисляк
Замена
Г. Зотов
️️️️
К. Агаларов
46'
21'
ГОЛ! 0:2!
М. Девич
Пас отдал
К. Эдуардо
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Девич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Сергей Песьяков
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
78
Илья Максимов
ЛП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
38
Андрей Ещенко
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
40
Благо
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Анжи
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
42
Леонардо
ОП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
Рубин
80
Алиреза Хагиги
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-3-1-2
30
Песьяков
17
Тигиев
2
Жиров
3
Гаджибеков
7
Агаларов
78
Максимов
6
Эбесилио
38
Ещенко
10
Хадарцев
9
Алмейда
10
Боли
4-2-2-2
1
Рыжиков
19
Устинов
4
Кверквелия
88
Камболов
21
Котуньо
40
Благо
15
Кисляк
22
Эдуардо
21
Оздоев
32
Девич
99
Канунников
7
Агаларов
31
Зотов
31
Зотов
7
Агаларов
10
Хадарцев
42
Леонардо
42
Леонардо
10
Хадарцев
15
Кисляк
61
Карадениз
61
Карадениз
15
Кисляк
19
Устинов
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
19
Устинов
32
Девич
97
Ахметов
97
Ахметов
32
Девич
Остались в запасе
Анжи
Рубин
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
80
Алиреза Хагиги
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
17
Максим Батов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Остались в запасе
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
Остались в запасе
80
Алиреза Хагиги
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
17
Максим Батов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Статистика матча Анжи - Рубин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов (Ярославль)
Адлан Хатуев (Грозный)
Инспектор:
Александр Колобаев (Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
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