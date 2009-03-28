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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Испания - Турция
Испания - Турция: обзор матча 28 марта 2009
Испания
28.03.2009, суббота, 23:55
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 5, 5 тур
1 : 0
Завершен
Турция
60'
Ж. Пике
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Турция
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Ф. Торрес
Замена
С. Сариоглу
️️️️
Э. Белезоглу
Замена
️️️️
Нихат
Замена
Д. Сильва
️️️️
С. Касорла
Замена
️️️️
Д. Вилья
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пике
Пас отдал
Хави
Замена
А. Акман
️️️️
С. Шентюрк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Икер Касильяс
(К)
ВР
11
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
20
Санти Касорла
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
8
Хави
ЦП
14
Хаби Алонсо
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Турция
1
Волкан Демирель
ВР
15
Эмре Ашык
ЦЗ
3
Хакан Балта
ЦЗ
7
Мехмет Аурелио
ЦП
10
Арда Туран
ЦП
0
Эмре Белезоглу
ЦП
9
Семих Шентюрк
АП
17
Тунджай Шанли
ЦФ
8
Нихат
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Испания
23
Пепе Рейна
ВР
4
Карлос Марчена
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
18
Альберт Риера
ЛП
21
Давид Сильва
АП
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Турция
1
Рушту
ВР
22
Сабри Сариоглу
ЦЗ
19
Айхан Акман
ЦП
20
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
4-4-2
1
Касильяс
11
Капдевила
15
Рамос
3
Пике
2
Альбиоль
20
Касорла
8
Хави
14
Алонсо
19
Сенна
7
Вилья
9
Торрес
2-3-1-2
1
Демирель
15
Ашык
3
Балта
7
Аурелио
10
Туран
0
Белезоглу
9
Шентюрк
8
Нихат
17
Шанли
20
Касорла
21
Сильва
21
Сильва
20
Касорла
9
Торрес
19
Льоренте
19
Льоренте
9
Торрес
0
Белезоглу
22
Сариоглу
22
Сариоглу
0
Белезоглу
9
Шентюрк
19
Акман
19
Акман
9
Шентюрк
Остались в запасе
Испания
Турция
23
Пепе Рейна
ВР
4
Карлос Марчена
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
18
Альберт Риера
ЛП
Главный тренер
Висенте Дель Боске
1
Рушту
ВР
20
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
23
Пепе Рейна
ВР
4
Карлос Марчена
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
18
Альберт Риера
ЛП
Остались в запасе
1
Рушту
ВР
20
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Испания - Турция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Испания
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
- : -
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, 3 тур
Турция
3 : 2
26.06.2026
США
Информация о матче
Главный судья:
Массимо Бузакка
(Беллинцона)
Помощники судьи:
Маттиас Арнет
Франческо Бураджино (оба - Швейцария)
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