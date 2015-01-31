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Расписание матчей
Кубок Африки
Тунис - Экваториальная Гвинея
Тунис - Экваториальная Гвинея: обзор матча 31 января 2015
Тунис
31.01.2015, суббота, 22:30
Кубок Африканских Наций, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Экваториальная Гвинея
70'
А. Акаичи
90+3'
Х. Бальбоа (П)
102'
Х. Бальбоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тунис - Экваториальная Гвинея
Замена
Ю. Мсакни
️️️️
М. Али Якуби
104'
102'
ГОЛ! 1:2!
Х. Бальбоа
90'
+5
Желтая карточка
И. Сальвадор
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Бальбоа
Желтая карточка
А. Шермити
86'
86'
Замена
Р. Белима
️️️️
А. Сипо
Замена
А. Шермити
️️️️
В. Хазри
85'
Замена
М. Али-Мансер
️️️️
А. Акаичи
85'
80'
Замена
И. Боладо
️️️️
Рэнди
ГОЛ! 1:0!
А. Акаичи
Пас отдал
Х. Маслуси
70'
Желтая карточка
А. Акаичи
66'
Желтая карточка
М. Али Якуби
63'
61'
Замена
И. Сальвадор
️️️️
Р. Фабиани
Желтая карточка
Х. Рагуэд
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тунис
1
Аймен Матлути
ВР
13
Фержани Сасси
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
21
Хамза Маслуси
ЦЗ
20
Мохамед Али Якуби
ЦЗ
3
Аймен Абденнур
ЦЗ
2
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
9
Яссин Шихауи
ЦП
6
Хосине Рагуэд
ЦП
9
Ахмед Акаичи
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Жорж Леекенс
Экваториальная Гвинея
22
Фелипе Овоно
ВР
16
Армандо Сипо
ЦЗ
4
Руи
ЦЗ
18
Виера Эллонг
ЦП
5
Диосдадо Мбеле
ЦП
14
Иван Сарандона
ЦП
9
Рауль Фабиани
ЦФ
12
Кике
ЦФ
8
Рэнди
ЦФ
11
Хавьер Бальбоа
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Эстебан Беккер
Тунис
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
23
Селим Бен Джемия
ЦЗ
4
Билель Мохсни
ЦЗ
6
Рами Бедуи
ЦЗ
15
Мохамед Али-Мансер
ЦП
21
Жамель Саихи
ЦП
14
Стефан Натер
ЦП
7
Юссеф Мсакни
ЦП
8
Эдем Ржаиби
ЦФ
10
Хамза Юнес
ЦФ
11
Амин Шермити
ЦФ
Экваториальная Гвинея
21
Карлос Мосибе
ВР
13
Айтор Эмбела
ВР
19
Игор Энгонга
ЦЗ
3
Эвуй
ЦЗ
17
Мигель Анхель
ЦЗ
15
Чарли
ЦП
22
Пабло Ганет
ЦП
6
Жувенал Эджого
ЦП
23
Рубен Дарио
ЦФ
2
Рубен Белима
ЦФ
6
Ибан Сальвадор
ЦФ
7
Иван Боладо
ЦФ
3-2-2-2
1
Матлути
20
Али Якуби
3
Абденнур
2
Бен Юссеф
12
Маалул
21
Маслуси
9
Шихауи
6
Рагуэд
10
Хазри
9
Акаичи
2-3-5
22
Овоно
16
Армандо Сипо
4
Руи
18
Эллонг
5
Мбеле
14
Сарандона
9
Фабиани
10
Нсуе
11
Бальбоа
8
Рэнди
12
Кике
9
Акаичи
15
Али-Мансер
15
Али-Мансер
9
Акаичи
20
Али Якуби
7
Мсакни
7
Мсакни
20
Али Якуби
10
Хазри
11
Шермити
11
Шермити
10
Хазри
16
Армандо Сипо
2
Белима
2
Белима
16
Армандо Сипо
9
Фабиани
6
Сальвадор
6
Сальвадор
9
Фабиани
8
Рэнди
7
Боладо
7
Боладо
8
Рэнди
Остались в запасе
Тунис
Экваториальная Гвинея
8
Эдем Ржаиби
ЦФ
10
Хамза Юнес
ЦФ
23
Селим Бен Джемия
ЦЗ
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
4
Билель Мохсни
ЦЗ
6
Рами Бедуи
ЦЗ
21
Жамель Саихи
ЦП
14
Стефан Натер
ЦП
Главный тренер
Жорж Леекенс
15
Чарли
ЦП
23
Рубен Дарио
ЦФ
22
Пабло Ганет
ЦП
19
Игор Энгонга
ЦЗ
6
Жувенал Эджого
ЦП
21
Карлос Мосибе
ВР
3
Эвуй
ЦЗ
17
Мигель Анхель
ЦЗ
13
Айтор Эмбела
ВР
Главный тренер
Эстебан Беккер
Остались в запасе
8
Эдем Ржаиби
ЦФ
10
Хамза Юнес
ЦФ
23
Селим Бен Джемия
ЦЗ
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
4
Билель Мохсни
ЦЗ
6
Рами Бедуи
ЦЗ
21
Жамель Саихи
ЦП
14
Стефан Натер
ЦП
Остались в запасе
15
Чарли
ЦП
23
Рубен Дарио
ЦФ
22
Пабло Ганет
ЦП
19
Игор Энгонга
ЦЗ
6
Жувенал Эджого
ЦП
21
Карлос Мосибе
ВР
3
Эвуй
ЦЗ
17
Мигель Анхель
ЦЗ
13
Айтор Эмбела
ВР
Главный тренер
Жорж Леекенс
Главный тренер
Эстебан Беккер
Статистика матча Тунис - Экваториальная Гвинея
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
1 : 1
31.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 1
25.03.2026
Экваториальная Гвинея
Информация о матче
Главный судья:
Раджин Драпарсад Сичурн
(Мартинье)
Стадион:
Эстадио де Бата
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