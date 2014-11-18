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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия - Россия
Венгрия - Россия: обзор матча 18 ноября 2014
Венгрия
18.11.2014, вторник, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Россия
86'
Н. Николич
49'
С. Игнашевич
80'
А. Кержаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Венгрия - Россия
ГОЛ! 1:2!
Н. Николич
86'
84'
Желтая карточка
А. Семенов
80'
ГОЛ! 0:2!
А. Кержаков
Пас отдал
А. Дзагоев
77'
Замена
М. Оздоев
️️️️
Д. Глушаков
70'
Замена
А. Семенов
️️️️
В. Гранат
Замена
А. Гьюрчо
️️️️
Б. Джуджак
65'
62'
Замена
А. Кержаков
️️️️
А. Дзюба
Желтая карточка
Б. Джуджак
61'
Замена
П. Поор
️️️️
А. Фиола
56'
49'
ГОЛ! 0:1!
С. Игнашевич
Пас отдал
А. Самедов
46'
Замена
А. Кокорин
️️️️
Р. Широков
46'
Замена
Д. Черышев
️️️️
М. Канунников
Замена
З. Штибер
️️️️
Г. Ловренчич
46'
Замена
А. Симон
️️️️
Ж. Калмар
46'
46'
Замена
С. Игнашевич
️️️️
В. Березуцкий
Замена
Н. Николич
️️️️
И. Ковач
46'
Замена
Т. Пришкин
️️️️
А. Салаи
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
4
Тамаш Кадар
ЛЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
13
Дьюла Форро
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ПЗ
7
Балаж Джуджак
(К)
ЛП
20
Иштван Ковач
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
9
Даниэл Тошер
ПП
9
Адам Салаи
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Россия
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
2
Евгений Макеев
ПЗ
9
Алан Дзагоев
ЦП
15
Роман Широков
(К)
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
19
Александр Самедов
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
20
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Венгрия
22
Адам Богдан
ВР
1
Габор Кирай
ВР
2
Патрик Поор
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
16
Адам Симон
ЦП
18
Золтан Штибер
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
10
Золтан Гера
АП
2
Кристиан Шимон
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
13
Адам Гьюрчо
ЦФ
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
Россия
16
Артем Ребров
ВР
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Сергей Паршивлюк
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
6
Денис Черышев
ЛВ
7
Магомед Оздоев
ЦП
17
Олег Шатов
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
20
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
4-4-2
1
Дибус
4
Кадар
5
Фиола
13
Форро
23
Юхас
7
Джуджак
20
Ковач
16
Калмар
9
Тошер
14
Ловренчич
9
Салаи
4-3-1-2
12
Лодыгин
2
Макеев
14
Гранат
24
Березуцкий
6
Щенников
9
Дзагоев
15
Широков
8
Глушаков
19
Самедов
20
Канунников
22
Дзюба
5
Фиола
2
Поор
2
Поор
5
Фиола
16
Калмар
16
Симон
16
Симон
16
Калмар
14
Ловренчич
18
Штибер
18
Штибер
14
Ловренчич
20
Ковач
23
Николич
23
Николич
20
Ковач
7
Джуджак
13
Гьюрчо
13
Гьюрчо
7
Джуджак
9
Салаи
19
Пришкин
19
Пришкин
9
Салаи
24
Березуцкий
4
Игнашевич
4
Игнашевич
24
Березуцкий
14
Гранат
5
Семенов
5
Семенов
14
Гранат
8
Глушаков
7
Оздоев
7
Оздоев
8
Глушаков
20
Канунников
6
Черышев
6
Черышев
20
Канунников
22
Дзюба
11
Кержаков
11
Кержаков
22
Дзюба
15
Широков
9
Кокорин
9
Кокорин
15
Широков
Остались в запасе
Венгрия
Россия
2
Кристиан Шимон
ЦФ
22
Адам Богдан
ВР
1
Габор Кирай
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
6
Акош Элек
ЦП
10
Золтан Гера
АП
Главный тренер
Паль Дардаи
16
Артем Ребров
ВР
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
3
Сергей Паршивлюк
ПЗ
17
Олег Шатов
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
20
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Фабио Капелло
Остались в запасе
2
Кристиан Шимон
ЦФ
22
Адам Богдан
ВР
1
Габор Кирай
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
6
Акош Элек
ЦП
10
Золтан Гера
АП
Остались в запасе
16
Артем Ребров
ВР
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
3
Сергей Паршивлюк
ПЗ
17
Олег Шатов
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
20
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Фабио Капелло
Статистика матча Венгрия - Россия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
- : -
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Групама Арена
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