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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Тосно
Кубань (ЛФЛ) - Тосно: обзор матча 29 октября 2014
Кубань (ЛФЛ)
29.10.2014, среда, 21:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Тосно
26'
И. Попов
32'
И. Бальде
36'
И. Бальде
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Тосно
Желтая карточка
А. Ещенко
76'
Замена
Данило
️️️️
И. Бальде
76'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
И. Попов
68'
Замена
М. Рабиу
️️️️
Ш. Каборе
61'
59'
Желтая карточка
Н. Зайцев
Желтая карточка
Ш. Каборе
58'
58'
Замена
А. Пазин
️️️️
М. Горелишвили
46'
Замена
В. Романенко
️️️️
С. Нестеренко
46'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
А. Радченко
ГОЛ! 3:0!
И. Бальде
Пас отдал
Секу
36'
ГОЛ! 2:0!
И. Бальде
Пас отдал
Ш. Каборе
32'
ГОЛ! 1:0!
И. Попов
Пас отдал
Секу
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
88
Арсен Хубулов
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
55
Владислав Кулик
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
26
Секу
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Тосно
77
Нукри Ревишвили
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
21
Валентин Филатов
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
24
Михаил Горелишвили
ОП
25
Андрей Бочков
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
8
Артур Тлисов
ОП
99
Данило
ЦФ
Тосно
1
Алексей Дугнист
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
11
Андрей Пазин
ОП
77
Владимир Романенко
ПВ
3-2-4-1
31
Беленов
38
Ещенко
2
Шандао
5
Армаш
77
Каборе
55
Кулик
88
Хубулов
23
Соснин
71
Попов
26
Секу
6
Бальде
4-2-2-1-1
77
Ревишвили
4
Бабенков
5
Нестеренко
3
Зайцев
21
Филатов
24
Горелишвили
25
Бочков
27
Мурнин
23
Причиненко
28
Султонов
27
Радченко
71
Попов
20
Игнатьев
20
Игнатьев
71
Попов
77
Каборе
19
Рабиу
19
Рабиу
77
Каборе
6
Бальде
99
Данило
99
Данило
6
Бальде
5
Нестеренко
77
Романенко
77
Романенко
5
Нестеренко
27
Радченко
10
Хадарцев
10
Хадарцев
27
Радченко
24
Горелишвили
11
Пазин
11
Пазин
24
Горелишвили
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Тосно
1
Евгений Помазан
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
1
Алексей Дугнист
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
Остались в запасе
1
Алексей Дугнист
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Тосно
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
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Череповец
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Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:55 (прямая)
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