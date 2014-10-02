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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Риека - Севилья
Риека - Севилья: обзор матча 02 октября 2014
Риека
02.10.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа G, 2 тур
2 : 2
Завершен
Севилья
53'
А. Крамарич (П)
68'
З. Квржич
26'
Я. Аспас
90+1'
С. Мбиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риека - Севилья
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
С. Мбиа
Замена
М. Вешович
️️️️
Мойзес
88'
87'
Желтая карточка
Ф. Наварро
Замена
И. Крстанович
️️️️
А. Крамарич
82'
Замена
Д. Зломислич
️️️️
З. Квржич
74'
72'
Замена
К. Бакка
️️️️
Я. Аспас
ГОЛ! 2:1!
З. Квржич
Пас отдал
А. Крамарич
68'
58'
Замена
С. Мбиа
️️️️
Э. Банега
58'
Замена
Б. Тремулинас
️️️️
Х. Антонио Рейес
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Крамарич
53'
52'
Красная карточка
Т. Колоджейчак
26'
ГОЛ! 0:1!
Я. Аспас
Желтая карточка
З. Квржич
19'
Желтая карточка
Г. Цвиянович
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
25
Иван Варгич
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
31
Марко Лешкович
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
14
Горан Цвиянович
ЛП
88
Мойзес
ЦП
89
Ведран Югович
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Матьяж Кек
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Риека
32
Андрей Прскало
ВР
24
Матео Бертоша
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
6
Фаусто Будичин
ЛП
8
Дамир Зломислич
ОП
10
Анас Шарбини
ЦП
99
Иван Крстанович
ЦФ
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
25
Стефан Мбиа
ЦП
4
Денис Суарес
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
3-2-4-1
25
Варгич
31
Лешкович
27
Томечак
20
Квржич
22
Леовац
3
Митрович
14
Цвиянович
89
Югович
18
Яяло
88
Мойзес
27
Крамарич
4-1-4-1
34
Бету
22
Видаль
23
Коке
15
Колоджейчак
3
Наварро
20
Крыховяк
19
Рейес
11
Банега
10
Иборра
23
Карришу
10
Аспас
20
Квржич
8
Зломислич
8
Зломислич
20
Квржич
27
Крамарич
99
Крстанович
99
Крстанович
27
Крамарич
88
Мойзес
23
Вешович
23
Вешович
88
Мойзес
19
Рейес
14
Тремулинас
14
Тремулинас
19
Рейес
11
Банега
25
Мбиа
25
Мбиа
11
Банега
10
Аспас
70
Бакка
70
Бакка
10
Аспас
Остались в запасе
Риека
Севилья
24
Матео Бертоша
ЦЗ
32
Андрей Прскало
ВР
6
Фаусто Будичин
ЛП
10
Анас Шарбини
ЦП
Главный тренер
Матьяж Кек
15
Серхио Рико
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
24
Матео Бертоша
ЦЗ
32
Андрей Прскало
ВР
6
Фаусто Будичин
ЛП
10
Анас Шарбини
ЦП
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Матьяж Кек
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Риека - Севилья
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
- : -
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Славен Белупо
4 : 1
11.10.2026
Риека
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Кенн Хансен
(Копенгаген)
Стадион:
Кантрида
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