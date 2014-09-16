Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Мальме
Ювентус - Мальме: обзор матча 16 сентября 2014
Ювентус
16.09.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 1 тур
2 : 0
Завершен
Мальме
59'
К. Тевес
90'
К. Тевес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Мальме
Замена
С. Джовинко
️️️️
Ш. Лихтштайнер
90'
+1
Замена
Ромуло
️️️️
К. Тевес
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
К. Тевес
90'
89'
Желтая карточка
Ф. Хеландер
Замена
А. Мората
️️️️
Ф. Льоренте
86'
81'
Замена
Э. Ракип
️️️️
М. Эрикссон
73'
Замена
С. Кроон
️️️️
И. Телин
ГОЛ! 1:0!
К. Тевес
Пас отдал
К. Асамоа
59'
53'
Замена
А. Мехмети
️️️️
М. Розенберг
22'
Желтая карточка
М. Эрикссон
10'
Желтая карточка
П. Конате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Мальме
1
Робин Ольсен
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
21
Эрик Йоханссон
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
7
Магнус Эрикссон
ЦП
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
4
Маркус Халсти
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
49
Ромуло
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Мальме
27
Златан Азинович
ВР
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
25
Павел Цибицки
ЦП
22
Амин Назари
ЦП
21
Симон Кроон
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
26
Агон Мехмети
ЦФ
3-2-3-2
1
Буффон
14
Кьеллини
19
Бонуччи
4
Касерес
27
Эвра
2
Лихтштайнер
27
Асамоа
10
Маркизио
8
Погба
12
Льоренте
32
Тевес
4-3-1-2
1
Ольсен
21
Йоханссон
22
Хеландер
3
Тиннерхольм
22
Конате
7
Эрикссон
8
Аду
4
Халсти
10
Форсберг
92
Телин
9
Розенберг
32
Тевес
49
Ромуло
49
Ромуло
32
Тевес
12
Льоренте
21
Мората
21
Мората
12
Льоренте
2
Лихтштайнер
21
Джовинко
21
Джовинко
2
Лихтштайнер
92
Телин
21
Кроон
21
Кроон
92
Телин
7
Эрикссон
6
Ракип
6
Ракип
7
Эрикссон
9
Розенберг
26
Мехмети
26
Мехмети
9
Розенберг
Остались в запасе
Ювентус
Мальме
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
27
Златан Азинович
ВР
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
25
Павел Цибицки
ЦП
22
Амин Назари
ЦП
Главный тренер
Аге Хареиде
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Остались в запасе
27
Златан Азинович
ВР
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
25
Павел Цибицки
ЦП
22
Амин Назари
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Аге Хареиде
Статистика матча Ювентус - Мальме
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
- : -
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Мальме
0 : 1
18.10.2026
Хэкен
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Альянц Стадиум
Новости команд
Все
Ювентус
Мальме
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Генк» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Генк» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Мальме» – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.95
21 января
«Порту» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025
2025.12.11 21:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+