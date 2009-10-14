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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Азербайджан - Россия
Азербайджан - Россия: обзор матча 14 октября 2009
Азербайджан
14.10.2009, среда, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 4, 12 тур
1 : 1
Завершен
Россия
54'
В. Джавадов
13'
А. Аршавин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Азербайджан - Россия
+3
Желтая карточка
Д. Торбинский
Пенальти не реализован!
С. Игнашевич
Замена
И. Денисов
️️️️
А. Ребко
Замена
А. Бухаров
️️️️
В. Быстров
Желтая карточка
С. Семак
ГОЛ! 1:1!
В. Джавадов
Замена
В. Надиров
️️️️
Р. Садыгов
Желтая карточка
Р. Янбаев
Желтая карточка
М. Шукуров
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Аршавин
Пас отдал
А. Дзагоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
21
Владимир Левин
ЦЗ
15
Руслан Аббасов
ЦЗ
2
Раиль Маликов
ПЗ
10
Эльвин Мамедов
ЛП
14
Рашад Садыгов
ЦП
8
Александр Чертоганов
ЦП
9
Самир Аббасов
(К)
АП
0
Махир Шукуров
ПП
0
Вагиф Джавадов
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
16
Динияр Билялетдинов
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
5
Ренат Янбаев
ПЗ
20
Дмитрий Торбинский
ЛП
11
Сергей Семак
ОП
9
Алан Дзагоев
ЦП
5
Алексей Ребко
ЦП
18
Владимир Быстров
ПП
10
Андрей Аршавин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Азербайджан
12
Фархад Велиев
ВР
16
Джавид Гусейнов
ЛП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
6
Эльмар Бахшиев
ЦП
17
Вугар Надиров
ЦФ
11
Даниэль Ахмятов
ЦФ
Россия
16
Вячеслав Малафеев
ВР
2
Олег Кузьмин
ПЗ
22
Дмитрий Тарасов
ОП
7
Игорь Денисов
ОП
11
Александр Кержаков
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
20
Павел Погребняк
ЦФ
3-4-1-1
1
Агаев
21
Левин
15
Аббасов
2
Маликов
10
Мамедов
14
Садыгов
8
Чертоганов
0
Шукуров
9
Аббасов
0
Джавадов
4-1-4-1
1
Акинфеев
5
Янбаев
6
Березуцкий
4
Игнашевич
16
Билялетдинов
11
Семак
18
Быстров
9
Дзагоев
5
Ребко
20
Торбинский
10
Аршавин
16
Гусейнов
16
Гусейнов
14
Садыгов
17
Надиров
17
Надиров
14
Садыгов
5
Ребко
7
Денисов
7
Денисов
5
Ребко
18
Быстров
11
Бухаров
11
Бухаров
18
Быстров
Остались в запасе
Азербайджан
Россия
12
Фархад Велиев
ВР
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
6
Эльмар Бахшиев
ЦП
11
Даниэль Ахмятов
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
16
Вячеслав Малафеев
ВР
2
Олег Кузьмин
ПЗ
22
Дмитрий Тарасов
ОП
11
Александр Кержаков
ЦФ
20
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
12
Фархад Велиев
ВР
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
6
Эльмар Бахшиев
ЦП
11
Даниэль Ахмятов
ЦФ
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
2
Олег Кузьмин
ПЗ
22
Дмитрий Тарасов
ОП
11
Александр Кержаков
ЦФ
20
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Азербайджан - Россия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
- : -
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Где смотреть матч:
"Первый" 19:50 (прямая); "НТВ+ Футбол" 19:50 (прямая)
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