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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Финляндия - Россия
Финляндия - Россия: обзор матча 10 июня 2009
Финляндия
10.06.2009, среда, 21:30
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 4, 8 тур
0 : 3
Завершен
Россия
27'
А. Кержаков
53'
А. Кержаков
72'
К. Зырянов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Финляндия - Россия
Замена
С. Семак
️️️️
В. Быстров
Желтая карточка
Р. Еременко
ГОЛ! 0:3!
К. Зырянов
Пас отдал
В. Быстров
Замена
Т. Тайнио
️️️️
Я. Литманен
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
А. Кержаков
Замена
️️️️
А. Еременко
Замена
️️️️
Т. Каллио
ГОЛ! 0:2!
А. Кержаков
Пас отдал
В. Быстров
Желтая карточка
Х. Тихинен
ГОЛ! 0:1!
А. Кержаков
Пас отдал
С. Игнашевич
Желтая карточка
Т. Каллио
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
4
Сами Хююпя
(К)
ЦЗ
0
Ханну Тихинен
ЦЗ
2
Петри Пасанен
ПЗ
6
Алексей Еременко
ЛП
0
Андреас Йоханссон
ЦП
7
Роман Еременко
ЦП
15
Маркус Хейккинен
ПП
9
Микаэль Форсселл
ЦФ
10
Яри Литманен
ЦФ
Главный тренер
Стюарт Бакстер
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
15
Денис Колодин
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ПЗ
10
Андрей Аршавин
(К)
ЛП
7
Игорь Денисов
ОП
23
Игорь Семшов
ЦП
10
Константин Зырянов
ЦП
18
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Финляндия
1
Отто
ВР
5
Вели Лампи
ЦЗ
16
Теему Тайнио
ЦП
18
Даниель Сьолунд
ЦП
18
Шефки Куки
АП
Россия
20
Владимир Габулов
ВР
5
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
11
Сергей Семак
ЦП
2
Евгений Алдонин
ЦП
19
Роман Павлюченко
ЦФ
20
Павел Погребняк
ЦФ
4-4-2
1
Яскилайнен
3
Каллио
4
Хююпя
0
Тихинен
2
Пасанен
6
Еременко
0
Йоханссон
7
Еременко
15
Хейккинен
10
Литманен
9
Форсселл
4-1-4-1
1
Акинфеев
24
Березуцкий
4
Игнашевич
15
Колодин
18
Жирков
7
Денисов
18
Быстров
23
Семшов
10
Зырянов
10
Аршавин
11
Кержаков
10
Литманен
16
Тайнио
16
Тайнио
10
Литманен
18
Быстров
11
Семак
11
Семак
18
Быстров
11
Кержаков
19
Павлюченко
19
Павлюченко
11
Кержаков
Остались в запасе
Финляндия
Россия
1
Отто
ВР
5
Вели Лампи
ЦЗ
18
Даниель Сьолунд
ЦП
18
Шефки Куки
АП
Главный тренер
Стюарт Бакстер
20
Владимир Габулов
ВР
5
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
2
Евгений Алдонин
ЦП
20
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
1
Отто
ВР
5
Вели Лампи
ЦЗ
18
Даниель Сьолунд
ЦП
18
Шефки Куки
АП
Остались в запасе
20
Владимир Габулов
ВР
5
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
2
Евгений Алдонин
ЦП
20
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Стюарт Бакстер
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Финляндия - Россия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 5 тур
Албания
- : -
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
2 : 1
05.06.2026
Финляндия
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
- : -
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Информация о матче
Главный судья:
Конрад Плауц
(Навис)
Помощники судьи:
Бернхард Цаунер
Андреас Феллингер (оба - Австрия)
Стадион:
Олимпик Стэдиум
Где смотреть матч:
"Первый" 21:30 (прямая); "НТВ+ Футбол" 21:25 (прямая)
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