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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Россия - Азербайджан
Россия - Азербайджан: обзор матча 28 марта 2009
Россия
28.03.2009, суббота, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 4, 5 тур
2 : 0
Завершен
Азербайджан
33'
Р. Павлюченко
71'
К. Зырянов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Азербайджан
Желтая карточка
С. Аббасов
Замена
П. Погребняк
️️️️
Р. Павлюченко
ГОЛ! 2:0!
К. Зырянов
Пас отдал
Р. Павлюченко
Замена
Л. Гомес
️️️️
Ф. Луис Рамим
Травма
Ф. Луис Рамим
Замена
А. Дзагоев
️️️️
С. Семак
Замена
В. Джавадов
️️️️
Б. Субашич
Желтая карточка
Р. Маликов
ГОЛ! 1:0!
Р. Павлюченко
Желтая карточка
В. Надиров
Желтая карточка
С. Юнисоглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
10
Андрей Аршавин
ЛП
7
Игорь Денисов
ОП
11
Сергей Семак
ЦП
10
Константин Зырянов
ЦП
23
Игорь Семшов
(К)
ПП
19
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Азербайджан
12
Фархад Велиев
ВР
2
Раиль Маликов
ЛЗ
3
Саша Юнисоглу
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
(К)
ЦЗ
0
Джамшид Магеррамов
ПЗ
17
Вугар Надиров
ЛП
9
Самир Аббасов
ЦП
6
Эльмар Бахшиев
ЦП
20
Фабио Луис Рамим
АП
0
Махир Шукуров
ПП
10
Бранимир Субашич
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Россия
20
Владимир Габулов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
16
Иван Саенко
ЛП
9
Алан Дзагоев
ЦП
20
Павел Погребняк
ЦФ
15
Дмитрий Сычев
ЦФ
Азербайджан
12
Рауф Мехтиев
ВР
3
Акил Набиев
ЛП
16
Джавид Гусейнов
ЛП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
11
Леандро Гомес
ЦФ
0
Вагиф Джавадов
ЦФ
4-1-4-1
1
Акинфеев
18
Жирков
4
Игнашевич
24
Березуцкий
2
Анюков
7
Денисов
10
Аршавин
11
Семак
10
Зырянов
23
Семшов
19
Павлюченко
4-4-1-1
12
Велиев
0
Магеррамов
3
Юнисоглу
14
Садыгов
2
Маликов
0
Шукуров
9
Аббасов
6
Бахшиев
17
Надиров
20
Рамим
10
Субашич
11
Семак
9
Дзагоев
9
Дзагоев
11
Семак
19
Павлюченко
20
Погребняк
20
Погребняк
19
Павлюченко
20
Рамим
11
Гомес
11
Гомес
20
Рамим
10
Субашич
0
Джавадов
0
Джавадов
10
Субашич
Остались в запасе
Россия
Азербайджан
20
Владимир Габулов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
16
Иван Саенко
ЛП
15
Дмитрий Сычев
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
12
Рауф Мехтиев
ВР
3
Акил Набиев
ЛП
16
Джавид Гусейнов
ЛП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
Главный тренер
Берти Фогтс
Остались в запасе
20
Владимир Габулов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
16
Иван Саенко
ЛП
15
Дмитрий Сычев
ЦФ
Остались в запасе
12
Рауф Мехтиев
ВР
3
Акил Набиев
ЛП
16
Джавид Гусейнов
ЛП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
Главный тренер
Гус Хиддинк
Главный тренер
Берти Фогтс
Статистика матча Россия - Азербайджан
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
- : -
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Информация о матче
Главный судья:
Серж Гюмьенни
(Синт-Труйден)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Первый" 17:00 (прямая); "НТВ+ Футбол" 16:50 (прямая)
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