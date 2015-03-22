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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Дженоа
Ювентус - Дженоа: обзор матча 22 марта 2015
Ювентус
22.03.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 0
Завершен
Дженоа
25'
К. Тевес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Дженоа
Замена
С. Стураро
️️️️
А. Видаль
88'
Замена
А. Матри
️️️️
Ш. Лихтштайнер
72'
Замена
С. Пепе
️️️️
Ф. Льоренте
72'
65'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
М. Лестьенн
Пенальти не реализован!
К. Тевес
62'
61'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
52'
Замена
Э. Ламанна
️️️️
М. Перин
49'
Желтая карточка
М. Боррьелло
Желтая карточка
Л. Бонуччи
49'
46'
Замена
М. Боррьелло
️️️️
М. Ньянг
ГОЛ! 1:0!
К. Тевес
Пас отдал
Р. Перейра
25'
23'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
14'
Желтая карточка
Д. Перотти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
32
Карлос Тевес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
24
Маттиа Витале
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Тино Коста
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
4-3-1-2
1
Буффон
14
Кьеллини
19
Бонуччи
15
Барцальи
2
Лихтштайнер
19
Падоин
23
Видаль
10
Маркизио
37
Перейра
12
Льоренте
32
Тевес
4-3-3
1
Перин
14
Ронкалья
19
Бергдич
8
Бурдиссо
87
Де Майо
33
Куцка
91
Бертолаччи
88
Эденилсон
8
Перотти
99
Ньянг
17
Лестьенн
12
Льоренте
3
Пепе
3
Пепе
12
Льоренте
23
Видаль
27
Стураро
27
Стураро
23
Видаль
2
Лихтштайнер
21
Матри
21
Матри
2
Лихтштайнер
1
Перин
16
Ламанна
16
Ламанна
1
Перин
17
Лестьенн
93
Лаксальт
93
Лаксальт
17
Лестьенн
99
Ньянг
22
Боррьелло
22
Боррьелло
99
Ньянг
Остались в запасе
Ювентус
Дженоа
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
39
Даниэле Соммарива
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Тино Коста
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Тино Коста
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Ювентус - Дженоа
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Альянц Стадиум
Новости команд
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