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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Металлург
Ворскла - Металлург: обзор матча 16 августа 2014
Ворскла
16.08.2014, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Металлург
87'
А. Громов
90'
А. Громов
26'
Г. Нельсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Металлург
Желтая карточка
А. Громов
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
А. Громов
Пас отдал
А. Ковпак
90'
ГОЛ! 1:1!
А. Громов
87'
Вторая желтая
А. Скляр
81'
77'
Замена
М. Задерака
️️️️
Н. Морозюк
Замена
И. Кривошеенко
️️️️
А. Янузи
62'
58'
Замена
А. Барановский
️️️️
Александре
Желтая карточка
А. Янузи
57'
53'
Вторая желтая
В. Чечер
50'
Желтая карточка
В. Чечер
49'
Желтая карточка
Г. Нельсон
Желтая карточка
А. Скляр
37'
26'
ГОЛ! 0:1!
Г. Нельсон
Пас отдал
Д. Лазич
Желтая карточка
И. Пердута
25'
21'
Замена
Б. Мишенко
️️️️
А. Мораес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
8
Грегори Нельсон
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
14
Александре
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
47
Богдан Сичкарук
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЛВ
14
Антон Поступаленко
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
20
Максим Задерака
ПВ
11
Александр Акименко
ЦФ
3-3-1-3
31
Богуш
17
Чеснаков
23
Сапай
3
Ткачук
44
Пердута
6
Скляр
69
Дедечко
17
Турсунов
39
Ковпак
28
Громов
9
Янузи
2-1-5-1-1
13
Бандура
4
Прийма
44
Чечер
55
Нойок
8
Нельсон
14
Александре
11
Шарпар
6
Морозюк
10
Лазич
13
Макридис
18
Мораес
9
Янузи
11
Кривошеенко
11
Кривошеенко
9
Янузи
18
Мораес
7
Мишенко
7
Мишенко
18
Мораес
6
Морозюк
20
Задерака
20
Задерака
6
Морозюк
14
Александре
22
Барановский
22
Барановский
14
Александре
Остались в запасе
Ворскла
Металлург
47
Богдан Сичкарук
ЦФ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
Главный тренер
Василий Сачко
11
Александр Акименко
ЦФ
33
Марьян Мысык
АП
79
Юрий Панькив
ВР
14
Антон Поступаленко
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Остались в запасе
47
Богдан Сичкарук
ЦФ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
Остались в запасе
11
Александр Акименко
ЦФ
33
Марьян Мысык
АП
79
Юрий Панькив
ВР
14
Антон Поступаленко
ЦП
Главный тренер
Василий Сачко
Главный тренер
Владимир Пятенко
Статистика матча Ворскла - Металлург
4
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
Ворскла
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