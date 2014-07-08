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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Бразилия - Германия
Бразилия - Германия: обзор матча 08 июля 2014
Бразилия
08.07.2014, вторник, 23:59
Чемпионат мира, 1/2 финала
1 : 7
Завершен
Германия
89'
Оскар
11'
Т. Мюллер
21'
М. Клозе
23'
Т. Кроос
25'
Т. Кроос
27'
С. Хедира
69'
А. Шюррле
76'
А. Шюррле
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Германия
ГОЛ! 1:7!
Оскар
Пас отдал
Марсело
89'
76'
ГОЛ! 0:7!
А. Шюррле
Пас отдал
Т. Мюллер
75'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
С. Хедира
Замена
Виллиан
️️️️
Фред
70'
69'
ГОЛ! 0:6!
А. Шюррле
Пас отдал
Ф. Лам
Желтая карточка
Данте
68'
58'
Замена
А. Шюррле
️️️️
М. Клозе
46'
Замена
П. Мертезакер
️️️️
М. Хуммельс
Замена
Рамирес
️️️️
Халк
46'
Замена
Паулиньо
️️️️
Фернандиньо
46'
27'
ГОЛ! 0:5!
С. Хедира
Пас отдал
М. Озил
25'
ГОЛ! 0:4!
Т. Кроос
Пас отдал
С. Хедира
23'
ГОЛ! 0:3!
Т. Кроос
Пас отдал
Ф. Лам
21'
ГОЛ! 0:2!
М. Клозе
11'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
Т. Кроос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
0
Жулио Сезар
ВР
12
Марсело
ЛЗ
0
Данте
ЦЗ
4
Давид Луис
(К)
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
20
Бернард
ЛП
17
Фернандиньо
ОП
17
Луис Густаво
ОП
11
Оскар
ЦП
21
Халк
ПП
9
Фред
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Бенедикт Хеведес
ЛЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
0
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Бастиан Швайнштайгер
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
0
Мирослав Клозе
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Бразилия
1
Джефферсон
ВР
22
Виктор
ВР
14
Максвелл
ЛЗ
15
Энрике
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Эрнанес
ЦП
0
Рамирес
ЦП
15
Паулиньо
ЦП
21
Жо
ЦФ
Германия
22
Роман Вайденфеллер
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
15
Эрик Дурм
ПЗ
0
Кевин Гросскройц
ЛП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Лукас Подольски
ЛВ
0
Кристоф Крамер
ОП
9
Андре Шюррле
ЦП
11
Марио Гетце
АП
4-2-3-1
0
Сезар
12
Марсело
0
Данте
4
Луис
0
Майкон
17
Фернандиньо
17
Густаво
20
Бернард
11
Оскар
21
Халк
9
Фред
4-1-2-1-2
1
Нойер
0
Лам
5
Хуммельс
17
Боатенг
4
Хеведес
7
Швайнштайгер
8
Кроос
6
Хедира
10
Озил
13
Мюллер
0
Клозе
9
Фред
10
Виллиан
10
Виллиан
9
Фред
21
Халк
0
Рамирес
0
Рамирес
21
Халк
17
Фернандиньо
15
Паулиньо
15
Паулиньо
17
Фернандиньо
6
Хедира
7
Дракслер
7
Дракслер
6
Хедира
5
Хуммельс
0
Мертезакер
0
Мертезакер
5
Хуммельс
0
Клозе
9
Шюррле
9
Шюррле
0
Клозе
Остались в запасе
Бразилия
Германия
1
Джефферсон
ВР
22
Виктор
ВР
14
Максвелл
ЛЗ
15
Энрике
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
18
Эрнанес
ЦП
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
22
Роман Вайденфеллер
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Эрик Дурм
ПЗ
0
Кевин Гросскройц
ЛП
0
Кристоф Крамер
ОП
11
Марио Гетце
АП
10
Лукас Подольски
ЛВ
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
1
Джефферсон
ВР
22
Виктор
ВР
14
Максвелл
ЛЗ
15
Энрике
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
18
Эрнанес
ЦП
21
Жо
ЦФ
Остались в запасе
22
Роман Вайденфеллер
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Эрик Дурм
ПЗ
0
Кевин Гросскройц
ЛП
0
Кристоф Крамер
ОП
11
Марио Гетце
АП
10
Лукас Подольски
ЛВ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Бразилия - Германия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Марко Родригес Морено
(Мехико)
Стадион:
Минейран
Где смотреть матч:
"Россия 1" 23:45 (прямая)
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