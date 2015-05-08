Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Кубань (ЛФЛ)
Рубин - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 08 мая 2015
Рубин
08.05.2015, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
70'
М. Оздоев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Кубань (ЛФЛ)
Желтая карточка
С. Кисляк
89'
Замена
Р. Камболов
️️️️
М. Канунников
87'
84'
Вторая желтая
М. Рабиу
80'
Замена
А. Хубулов
️️️️
И. Попов
Желтая карточка
М. Канунников
79'
75'
Желтая карточка
М. Рабиу
ГОЛ! 1:0!
М. Оздоев
70'
67'
Замена
С. Ткачев
️️️️
У. Алмейда
Замена
И. Портнягин
️️️️
В. Дядюн
46'
32'
Желтая карточка
У. Алмейда
Желтая карточка
С. Кверквелия
25'
9'
Желтая карточка
Ш. Каборе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
(К)
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
40
Благо
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Артур Тлисов
ПЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
88
Руслан Камболов
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
31
Сергей Каретник
ПП
4-2-2-2
1
Рыжиков
21
Котуньо
4
Кверквелия
44
Навас
23
Кузьмин
15
Кисляк
40
Благо
22
Эдуардо
21
Оздоев
99
Канунников
17
Дядюн
4-2-3-1
31
Беленов
8
Тлисов
44
Шунич
2
Шандао
20
Игнатьев
19
Рабиу
77
Каборе
23
Соснин
71
Попов
10
Мельгарехо
9
Алмейда
99
Канунников
88
Камболов
88
Камболов
99
Канунников
17
Дядюн
97
Портнягин
97
Портнягин
17
Дядюн
9
Алмейда
11
Ткачев
11
Ткачев
9
Алмейда
71
Попов
88
Хубулов
88
Хубулов
71
Попов
Остались в запасе
Рубин
Кубань (ЛФЛ)
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
1
Эдуард Байчора
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
31
Сергей Каретник
ПП
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
31
Сергей Каретник
ПП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Рубин - Кубань (ЛФЛ)
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Рубин
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
Новости команд
Все
Рубин
Кубань (ЛФЛ)
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
14 ноября
2
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
14
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
2
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
14 ноября
2
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
14
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
2
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+