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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Кубань (ЛФЛ)
Краснодар - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 11 апреля 2015
Краснодар
11.04.2015, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
3 : 2
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
36'
М. Перейра
58'
Р. Широков
79'
В. Калешин
29'
А. Соснин
53'
В. Игнатьев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Кубань (ЛФЛ)
Замена
В. Быстров
️️️️
Ари
87'
82'
Замена
У. Алмейда
️️️️
И. Бальде
Замена
Вандерсон
️️️️
М. Перейра
80'
ГОЛ! 3:2!
В. Калешин
Пас отдал
Р. Широков
79'
77'
Замена
А. Ещенко
️️️️
С. Манолев
Замена
Р. Лаборде
️️️️
П. Мамаев
74'
72'
Желтая карточка
С. Ткачев
63'
Замена
С. Ткачев
️️️️
Г. Букур
ГОЛ! 2:2!
Р. Широков
Пас отдал
В. Калешин
58'
53'
ГОЛ! 1:2!
В. Игнатьев
Пас отдал
И. Попов
ГОЛ! 1:1!
М. Перейра
Пас отдал
Ари
36'
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Соснин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ОП
15
Роман Широков
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
2
Шандао
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
55
Владислав Кулик
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
64
Олег Ланин
ОП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
19
Мохаммед Рабиу
ОП
8
Артур Тлисов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
31
Сергей Каретник
ПП
9
Угу Алмейда
ЦФ
4-1-4-1
31
Дикань
98
Петров
6
Сигурдссон
4
Гранквист
17
Калешин
10
Ахмедов
15
Широков
10
Мамаев
10
Перейра
2
Измайлов
39
Ари
4-2-3-1
31
Беленов
11
Манолев
2
Шандао
5
Армаш
20
Игнатьев
55
Кулик
77
Каборе
23
Соснин
71
Попов
11
Букур
6
Бальде
10
Мамаев
21
Лаборде
21
Лаборде
10
Мамаев
39
Ари
34
Быстров
34
Быстров
39
Ари
10
Перейра
14
Вандерсон
14
Вандерсон
10
Перейра
11
Манолев
38
Ещенко
38
Ещенко
11
Манолев
11
Букур
11
Ткачев
11
Ткачев
11
Букур
6
Бальде
9
Алмейда
9
Алмейда
6
Бальде
Остались в запасе
Краснодар
Кубань (ЛФЛ)
64
Олег Ланин
ОП
88
Андрей Синицын
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
20
Руслан Аджинджал
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
1
Эдуард Байчора
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
19
Мохаммед Рабиу
ОП
8
Артур Тлисов
ОП
88
Арсен Хубулов
ПП
31
Сергей Каретник
ПП
Остались в запасе
64
Олег Ланин
ОП
88
Андрей Синицын
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
20
Руслан Аджинджал
ЦП
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
19
Мохаммед Рабиу
ОП
8
Артур Тлисов
ОП
88
Арсен Хубулов
ПП
31
Сергей Каретник
ПП
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Краснодар - Кубань (ЛФЛ)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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