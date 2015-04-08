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Судьи
Главный судья:
Алексей Еськов (Москва)

Ахмат - Зенит

08.04.2015, Среда, 17:45 мск Грозный, стадион Ахмат-Арена Трансляция: "Наш футбол" 17:30 (прямая) Россия. Премьер-лига, 22 тур Ахмат - Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
13 тур
8 ноября, суббота 19:00 Зенит 1:3 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
18 тур
1 декабря, воскресенье 13:30 Ахмат 1:1 Зенит
8 тур
14 сентября, суббота 20:15 Зенит 2:0 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
22 тур
31 марта, воскресенье 18:00 Ахмат 0:3 Зенит
8 тур
14 сентября, пятница 20:00 Зенит 0:2 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
16 тур
26 июня, воскресенье 18:45 Зенит 0:0 Ахмат
1 тур
13 марта, воскресенье 18:30 Ахмат 0:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига 2010
21 тур
20 сентября, понедельник 16:00 Ахмат 0:0 Зенит
7 тур
25 апреля, воскресенье 16:15 Зенит 0:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2009
28 тур
8 ноября, воскресенье 16:45 Зенит 2:0 Ахмат
14 тур
19 июля, воскресенье 20:30 Ахмат 3:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
21 тур
13 сентября, суббота 16:30 Ахмат 1:4 Зенит
7 тур
13 августа, среда 19:00 Зенит 3:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2005
18 тур
30 июля, суббота 00:00 Ахмат 0:0 Зенит
3 тур
3 апреля, воскресенье 00:00 Зенит 5:1 Ахмат
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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