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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Арсенал
ЦСКА - Арсенал: обзор матча 13 сентября 2014
ЦСКА
13.09.2014, суббота, 13:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
19'
Б. Натхо (П)
78'
Р. Еременко
50'
А. Зотов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Арсенал
Замена
Д. Ефремов
️️️️
Г. Миланов
90'
+2
88'
Замена
А. Базанов
️️️️
А. Лях
Замена
П. Вернблум
️️️️
З. Тошич
80'
ГОЛ! 2:1!
Р. Еременко
Пас отдал
Б. Натхо
78'
63'
Желтая карточка
А. Васильев
61'
Желтая карточка
В. Рыжков
Замена
С. Думбия
️️️️
А. Дзагоев
58'
50'
ГОЛ! 1:1!
А. Зотов
46'
Замена
В. Рыжков
️️️️
М. Кашчелан
46'
Замена
И. Ершов
️️️️
А. Кутьин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Натхо
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Арсенал
1
Александр Филимонов
(К)
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
8
Лукаш Тесак
ПЗ
14
Сергей Маслов
ЛП
90
Андрей Лях
ОП
18
Младен Кашчелан
ЦП
21
Александр Зотов
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
30
Максим Кликин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
4-1-2-3
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
14
Набабкин
10
Натхо
26
Еременко
66
Дзагоев
17
Миланов
18
Тошич
7
Муса
4-1-3-2
1
Филимонов
8
Тесак
19
Осипов
14
Лозенков
4
Васильев
90
Лях
21
Зотов
18
Кашчелан
14
Маслов
0
Малоян
48
Кутьин
17
Миланов
22
Ефремов
22
Ефремов
17
Миланов
18
Тошич
19
Вернблум
19
Вернблум
18
Тошич
66
Дзагоев
22
Думбия
22
Думбия
66
Дзагоев
48
Кутьин
22
Ершов
22
Ершов
48
Кутьин
18
Кашчелан
28
Рыжков
28
Рыжков
18
Кашчелан
90
Лях
11
Базанов
11
Базанов
90
Лях
Остались в запасе
ЦСКА
Арсенал
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
16
Сергей Котов
ВР
30
Максим Кликин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Остались в запасе
16
Сергей Котов
ВР
30
Максим Кликин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча ЦСКА - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая)
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