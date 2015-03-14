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РПЛ 2026/2027
Уфа - Амкар-Пермь
Уфа - Амкар-Пермь: обзор матча 14 марта 2015
Уфа
14.03.2015, суббота, 13:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
72'
И. Шевченко
85'
А. Прудников
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Амкар-Пермь
85'
ГОЛ! 1:1!
А. Прудников
Пас отдал
М. Батов
Замена
Д. Тумасян
️️️️
М. Семакин
84'
80'
Замена
М. Батов
️️️️
Б. Идову
ГОЛ! 1:0!
И. Шевченко
Пас отдал
Марсиньо
72'
Замена
И. Шевченко
️️️️
Х. Ханджич
70'
68'
Замена
М. Якубко
️️️️
И. Пикущак
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
А. Сухов
46'
19'
Желтая карточка
Ф. Огуде
Желтая карточка
Э. Фримпонг
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
3
Павел Аликин
(К)
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
29
Иван Пауревич
ОП
44
Максим Тишкин
ОП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
14
Максим Семакин
ПП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
18
Александр Коломейцев
ОП
8
Фегор Огуде
ОП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Уфа
16
Сергей Веремко
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
11
Диего Карлос
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
17
Максим Батов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
4-2-3-1
1
Юрченко
89
Стоцкий
3
Аликин
13
Верховцов
33
Сухов
29
Пауревич
44
Тишкин
10
Марсиньо
5
Фримпонг
14
Семакин
99
Ханджич
3-5-2
1
Герус
79
Черенчиков
5
Арзуманян
21
Белоруков
30
Идову
32
Йовичич
18
Коломейцев
8
Огуде
23
Баланович
89
Прудников
10
Пикущак
33
Сухов
70
Сафрониди
70
Сафрониди
33
Сухов
14
Семакин
34
Тумасян
34
Тумасян
14
Семакин
99
Ханджич
99
Шевченко
99
Шевченко
99
Ханджич
30
Идову
17
Батов
17
Батов
30
Идову
10
Пикущак
26
Якубко
26
Якубко
10
Пикущак
Остались в запасе
Уфа
Амкар-Пермь
16
Сергей Веремко
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
11
Диего Карлос
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
1
Дмитрий Хомич
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
8
Алихан Шаваев
ЦП
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
16
Сергей Веремко
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
11
Диего Карлос
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
8
Алихан Шаваев
ЦП
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Уфа - Амкар-Пермь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 12:45 (прямая)
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