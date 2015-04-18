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РПЛ 2026/2027
Уфа - Локомотив
Уфа - Локомотив: обзор матча 18 апреля 2015
Уфа
18.04.2015, суббота, 13:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Локомотив
50'
И. Пауревич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Локомотив
Желтая карточка
Н. Сафрониди
90'
+3
90'
+2
Вторая желтая
Д. Тарасов
82'
Замена
П. Шкулетич
️️️️
А. Самедов
Замена
Д. Верховцов
️️️️
В. Галиулин
81'
Желтая карточка
П. Аликин
79'
Замена
И. Шевченко
️️️️
Э. Фримпонг
78'
71'
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Фернандеш
64'
Желтая карточка
Р. Шишкин
62'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
М. Буссуфа
ГОЛ! 1:0!
И. Пауревич
Пас отдал
Н. Сафрониди
50'
Замена
Х. Ханджич
️️️️
Марсиньо
46'
Желтая карточка
Д. Стоцкий
35'
28'
Желтая карточка
Д. Тарасов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
13
Азамат Засеев
(К)
ОП
29
Иван Пауревич
ОП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
14
Максим Семакин
ПП
10
Марсиньо
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Локомотив
1
Гилерме
(К)
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Уфа
16
Сергей Веремко
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
11
Диего Карлос
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
99
Харис Ханджич
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
28
Ян Тигорев
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Майкон
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-2-3-1
1
Юрченко
70
Сафрониди
3
Аликин
34
Тумасян
89
Стоцкий
13
Засеев
29
Пауревич
21
Галиулин
5
Фримпонг
14
Семакин
10
Марсиньо
4-1-4-1
1
Гилерме
49
Шишкин
14
Чорлука
7
Шешуков
29
Денисов
23
Тарасов
19
Самедов
11
Буссуфа
99
Фернандеш
11
Касаев
14
Ниасс
21
Галиулин
13
Верховцов
13
Верховцов
21
Галиулин
5
Фримпонг
99
Шевченко
99
Шевченко
5
Фримпонг
10
Марсиньо
99
Ханджич
99
Ханджич
10
Марсиньо
99
Фернандеш
59
Миранчук
59
Миранчук
99
Фернандеш
19
Самедов
32
Шкулетич
32
Шкулетич
19
Самедов
11
Буссуфа
10
Павлюченко
10
Павлюченко
11
Буссуфа
Остались в запасе
Уфа
Локомотив
16
Сергей Веремко
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
11
Диего Карлос
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
28
Ян Тигорев
ОП
11
Майкон
ЦФ
Остались в запасе
16
Сергей Веремко
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
11
Диего Карлос
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
28
Ян Тигорев
ОП
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Уфа - Локомотив
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 12:45 (прямая)
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