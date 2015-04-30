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Амкар-Пермь - Динамо
Амкар-Пермь - Динамо: обзор матча 30 апреля 2015
Амкар-Пермь
30.04.2015, четверг, 17:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Динамо
21'
Г. Пеев (П)
31'
А. Коломейцев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Динамо
Замена
З. Сираков
️️️️
С. Баланович
90'
+1
89'
Желтая карточка
А. Катрич
Замена
М. Якубко
️️️️
А. Прудников
76'
71'
Замена
А. Катрич
️️️️
А. Юсупов
Замена
И. Черенчиков
️️️️
Г. Пеев
67'
59'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
А. Ионов
ГОЛ! 2:0!
А. Коломейцев
Пас отдал
А. Прудников
31'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Пеев
21'
20'
Желтая карточка
Т. Губочан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
5
Януш Гол
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
21
Вильям Ванкер
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Александр Кокорин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
57
Александр Селихов
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
3-4-2-1
1
Герус
23
Баланович
5
Арзуманян
21
Белоруков
11
Занев
32
Йовичич
5
Гол
91
Бутко
18
Коломейцев
7
Пеев
89
Прудников
4-1-2-2-1
30
Габулов
6
Дуглас
4
Самба
15
Губочан
28
Бюттнер
21
Ванкер
4
Юсупов
10
Джуджак
11
Ионов
28
Вальбуэна
9
Кокорин
7
Пеев
79
Черенчиков
79
Черенчиков
7
Пеев
23
Баланович
14
Сираков
14
Сираков
23
Баланович
89
Прудников
26
Якубко
26
Якубко
89
Прудников
4
Юсупов
77
Катрич
77
Катрич
4
Юсупов
11
Ионов
47
Зобнин
47
Зобнин
11
Ионов
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Динамо
1
Дмитрий Хомич
ВР
57
Александр Селихов
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
18
Григорий Морозов
ЛЗ
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
57
Александр Селихов
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Остались в запасе
18
Григорий Морозов
ЛЗ
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Амкар-Пермь - Динамо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:45 (прямая)
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