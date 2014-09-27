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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - Уфа
Мордовия - Уфа: обзор матча 27 сентября 2014
Мордовия
27.09.2014, суббота, 16:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Уфа
63'
М. Семакин
84'
Х. Ханджич (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Уфа
87'
Замена
А. Васильев
️️️️
Х. Ханджич
Желтая карточка
Р. Нахушев
86'
84'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Х. Ханджич
75'
Желтая карточка
И. Пауревич
Желтая карточка
М. Перендиа
75'
70'
Замена
Ф. Браун Форбс
️️️️
Марсиньо
Замена
П. Игнатович
️️️️
И. Ниассе
67'
63'
ГОЛ! 0:1!
М. Семакин
Пас отдал
Марсиньо
55'
Замена
Д. Карлос
️️️️
В. Галиулин
Замена
А. Дудиев
️️️️
Р. Мухаметшин
46'
Замена
А. Бобер
️️️️
М. Дональд
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Антон Коченков
(К)
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
55
Руслан Нахушев
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ПЗ
48
Евгений Луценко
ЛП
18
Ибрахима Ниассе
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
20
Митчелл Дональд
ЦП
84
Олег Власов
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
14
Максим Семакин
ЛП
29
Иван Пауревич
ЦП
13
Азамат Засеев
(К)
ЦП
21
Вагиз Галиулин
ПП
99
Харис Ханджич
ЦФ
10
Марсиньо
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
90
Данило
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Уфа
16
Сергей Веремко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
11
Диего Карлос
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
6
Виллиам
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
4-2-3-1
1
Коченков
32
Ломич
5
Васин
55
Нахушев
40
Перендиа
18
Ниассе
6
Ле Таллек
48
Луценко
20
Дональд
84
Власов
23
Мухаметшин
4-4-2
1
Юрченко
44
Тишкин
34
Тумасян
4
Степанец
33
Сухов
21
Галиулин
29
Пауревич
13
Засеев
14
Семакин
10
Марсиньо
99
Ханджич
23
Мухаметшин
8
Дудиев
8
Дудиев
23
Мухаметшин
18
Ниассе
29
Игнатович
29
Игнатович
18
Ниассе
20
Дональд
8
Бобер
8
Бобер
20
Дональд
10
Марсиньо
26
Браун Форбс
26
Браун Форбс
10
Марсиньо
21
Галиулин
11
Карлос
11
Карлос
21
Галиулин
99
Ханджич
17
Васильев
17
Васильев
99
Ханджич
Остались в запасе
Мордовия
Уфа
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
1
Денис Шебанов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
90
Данило
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Главный тренер
Юрий Семин
16
Сергей Веремко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
6
Виллиам
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
1
Денис Шебанов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
90
Данило
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Остались в запасе
16
Сергей Веремко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
6
Виллиам
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Мордовия - Уфа
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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