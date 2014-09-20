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Кубань (ЛФЛ) - Рубин
Кубань (ЛФЛ) - Рубин: обзор матча 20 сентября 2014
Кубань (ЛФЛ)
20.09.2014, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Рубин
29'
Данило
45+2'
Секу
14'
М. Канунников
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Рубин
Желтая карточка
Т. Шунич
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Р. Камболов
85'
Желтая карточка
Благо
Замена
Г. Букур
️️️️
Л. Мельгарехо
80'
74'
Замена
С. Азмун
️️️️
М. Канунников
73'
Замена
Р. Камболов
️️️️
Э. Набиуллин
72'
Травма
М. Канунников
Желтая карточка
А. Соснин
63'
Замена
А. Тлисов
️️️️
Секу
59'
Травма
Секу
58'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
А. Хубулов
57'
ГОЛ! 2:1!
Секу
Пас отдал
А. Хубулов
45'
+2
Желтая карточка
А. Ещенко
43'
31'
Желтая карточка
О. Кузьмин
ГОЛ! 1:1!
Данило
Пас отдал
Секу
29'
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Канунников
Пас отдал
Г. Карадениз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
26
Секу
ЛП
55
Владислав Кулик
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
10
Лоренцо Мельгарехо
ЦП
19
Мохаммед Рабиу
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
99
Данило
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
(К)
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
40
Благо
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
21
Шота Бибилов
ЦФ
3-1-5-1
31
Беленов
44
Шунич
2
Шандао
38
Ещенко
55
Кулик
26
Секу
23
Соснин
10
Мельгарехо
19
Рабиу
88
Хубулов
99
Данило
4-1-3-2
1
Рыжиков
23
Кузьмин
4
Кверквелия
44
Навас
3
Набиуллин
40
Благо
22
Эдуардо
21
Оздоев
61
Карадениз
99
Канунников
97
Портнягин
88
Хубулов
20
Игнатьев
20
Игнатьев
88
Хубулов
10
Мельгарехо
11
Букур
11
Букур
10
Мельгарехо
26
Секу
8
Тлисов
8
Тлисов
26
Секу
3
Набиуллин
88
Камболов
88
Камболов
3
Набиуллин
99
Канунников
20
Азмун
20
Азмун
99
Канунников
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Рубин
1
Евгений Помазан
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Шота Бибилов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Шота Бибилов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Рубин
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:45 (прямая)
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