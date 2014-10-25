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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Тосно
Волга - Тосно: обзор матча 25 октября 2014
Волга
25.10.2014, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
3 : 1
Завершен
Тосно
12'
Д. Полянин
13'
И. Кухарчук
72'
А. Саркисов
20'
Б. Хадарцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Тосно
Замена
И. Петров
️️️️
А. Саркисов
90'
Замена
Д. Кураев
️️️️
А. Козлов
90'
Замена
М. Уридия
️️️️
И. Кухарчук
87'
Замена
А. Миносян
️️️️
Д. Маляка
83'
Желтая карточка
Д. Маляка
78'
Желтая карточка
А. Прошин
77'
76'
Замена
М. Смирнов
️️️️
Н. Зайцев
ГОЛ! 3:1!
А. Саркисов
72'
68'
Замена
А. Мурнин
️️️️
А. Радченко
66'
Замена
М. Горелишвили
️️️️
Б. Хадарцев
64'
Желтая карточка
А. Бочков
46'
Замена
М. Султонов
️️️️
А. Пазин
20'
ГОЛ! 2:1!
Б. Хадарцев
ГОЛ! 2:0!
И. Кухарчук
13'
ГОЛ! 1:0!
Д. Полянин
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
31
Леандро
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Артур Саркисов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Тосно
77
Нукри Ревишвили
ВР
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
11
Андрей Пазин
ОП
25
Андрей Бочков
ОП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
4
Дмитрий Кураев
ЦЗ
7
Артур Миносян
ЛП
10
Илья Петров
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Тосно
1
Алексей Дугнист
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
4-1-2-1-2
25
Нигматуллин
3
Джалилов
66
Жестоков
77
Прошин
6
Полянин
18
Суханов
15
Маляка
31
Леандро
44
Кухарчук
32
Козлов
11
Саркисов
3-2-2-2-1
77
Ревишвили
88
Наваловский
19
Пономарев
3
Зайцев
11
Пазин
25
Бочков
7
Берхамов
23
Причиненко
77
Романенко
10
Хадарцев
27
Радченко
44
Кухарчук
25
Уридия
25
Уридия
44
Кухарчук
32
Козлов
4
Кураев
4
Кураев
32
Козлов
15
Маляка
7
Миносян
7
Миносян
15
Маляка
11
Саркисов
10
Петров
10
Петров
11
Саркисов
10
Хадарцев
24
Горелишвили
24
Горелишвили
10
Хадарцев
11
Пазин
28
Султонов
28
Султонов
11
Пазин
3
Зайцев
25
Смирнов
25
Смирнов
3
Зайцев
27
Радченко
27
Мурнин
27
Мурнин
27
Радченко
Остались в запасе
Волга
Тосно
27
Михаил Комаров
ВР
1
Алексей Дугнист
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
Остались в запасе
1
Алексей Дугнист
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
Статистика матча Волга - Тосно
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Тосно
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0 : 0
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Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Локомотив
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