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Манчестер Сити - Сток Сити
Манчестер Сити - Сток Сити: обзор матча 30 августа 2014
Манчестер Сити
30.08.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Сток Сити
58'
М. Диуф
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Сток Сити
Желтая карточка
Я. Туре
88'
80'
Замена
М. Муниеса
️️️️
В. Мозес
65'
Замена
Ч. Адам
️️️️
П. Одемвингие
64'
Травма
П. Одемвингие
Замена
Х. Навас
️️️️
С. Насри
63'
Замена
Э. Джеко
️️️️
С. Йоветич
63'
58'
ГОЛ! 0:1!
М. Диуф
Желтая карточка
Фернандиньо
53'
46'
Замена
П. Одемвингие
️️️️
Д. Уолтерс
Замена
Фернандиньо
️️️️
Фернандо
39'
Травма
Фернандо
38'
23'
Желтая карточка
Ф. Бардсли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Фернандо
ОП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
(К)
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ПП
11
Виктор Мозес
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Харт
11
Коларов
4
Компани
2
Демичелис
3
Санья
5
Фернандо
14
Насри
42
Туре
21
Сильва
10
Агуэро
9
Йоветич
4-4-2
31
Бегович
27
Бардсли
36
Уилсон
17
Шоукросс
33
Питерс
11
Мозес
15
Н'Зонзи
12
Уилэн
19
Уолтерс
92
Диуф
15
Крауч
14
Насри
16
Навас
16
Навас
14
Насри
5
Фернандо
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
5
Фернандо
9
Йоветич
10
Джеко
10
Джеко
9
Йоветич
11
Мозес
5
Муниеса
5
Муниеса
11
Мозес
Одемвингие
16
Адам
16
Адам
Одемвингие
19
Уолтерс
27
Одемвингие
27
Одемвингие
19
Уолтерс
Остались в запасе
Манчестер Сити
Сток Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
29
Томас Соренсен
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Манчестер Сити - Сток Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"СпортХит" 17:55 (прямая)
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