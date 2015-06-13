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Расписание матчей
Евро-2024
Армения - Португалия
Армения - Португалия: обзор матча 13 июня 2015
Армения
13.06.2015, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа I, 6 тур
2 : 3
Завершен
Португалия
14'
М. Пиццелли
71'
Г. Мкоян
29'
К. Роналду (П)
55'
К. Роналду
58'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армения - Португалия
Желтая карточка
Р. Овсепян
85'
78'
Замена
Ж. Фонте
️️️️
Р. Карвалью
73'
Замена
А. Силва
️️️️
Ф. Коэнтрау
Замена
Р. Корян
️️️️
А. Саркисов
72'
ГОЛ! 2:3!
Г. Мкоян
71'
63'
Замена
В. Карвалью
️️️️
Данни
61'
Вторая желтая
Тиагу
Замена
А. Озбилиз
️️️️
К. Оганесян
60'
58'
ГОЛ! 1:3!
К. Роналду
55'
ГОЛ! 1:2!
К. Роналду
Пас отдал
Б. Алвеш
33'
Желтая карточка
Тиагу
Замена
Р. Овсепян
️️️️
К. Мкртчян
30'
29'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Роналду
Травма
К. Мкртчян
26'
ГОЛ! 1:0!
М. Пиццелли
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
1
Роман Березовский
ВР
20
Левон Айрапетян
ЛЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
2
Гаэль Андоньян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
0
Грайр Мкоян
ПЗ
12
Геворг Казарян
ЛП
6
Карлен Мкртчян
ОП
18
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Саркис Овсепян
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
11
Виейринья
ПЗ
17
Нани
ЛВ
19
Тиагу
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
0
Фабиу Коэнтрау
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
10
Данни
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Армения
0
Геворг Каспаров
ВР
4
Артур Авагян
ЛЗ
0
Артур Юспашян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
10
Масис Восканян
ЦП
0
Арас Озбилиз
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
14
Артем Симонян
АП
16
Норайр Асланян-Мамедов
ЦФ
17
Завен Бадоян
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Португалия
12
Антони Лопеш
ВР
22
Бету
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
14
Вильям Карвалью
ОП
0
Даниэль Карришу
ЦП
23
Адриен Силва
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Эдер
ЦФ
3-3-3-1
1
Березовский
13
Оганесян
5
Арзуманян
2
Андоньян
20
Айрапетян
6
Мкртчян
0
Мкоян
12
Казарян
8
Пиццелли
18
Мхитарян
11
Саркисов
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
11
Виейринья
6
Карвалью
2
Алвеш
19
Элизеу
19
Тиагу
8
Моутинью
0
Коэнтрау
17
Нани
10
Данни
7
Роналду
13
Оганесян
0
Озбилиз
0
Озбилиз
13
Оганесян
6
Мкртчян
9
Овсепян
9
Овсепян
6
Мкртчян
11
Саркисов
9
Корян
9
Корян
11
Саркисов
6
Карвалью
6
Фонте
6
Фонте
6
Карвалью
10
Данни
14
Карвалью
14
Карвалью
10
Данни
0
Коэнтрау
23
Силва
23
Силва
0
Коэнтрау
Остались в запасе
Армения
Португалия
14
Артем Симонян
АП
16
Норайр Асланян-Мамедов
ЦФ
17
Завен Бадоян
ЦФ
4
Артур Авагян
ЛЗ
10
Масис Восканян
ЦП
0
Геворг Каспаров
ВР
0
Артур Юспашян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
Главный тренер
Саркис Овсепян
12
Антони Лопеш
ВР
22
Бету
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
0
Даниэль Карришу
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
14
Артем Симонян
АП
16
Норайр Асланян-Мамедов
ЦФ
17
Завен Бадоян
ЦФ
4
Артур Авагян
ЛЗ
10
Масис Восканян
ЦП
0
Геворг Каспаров
ВР
0
Артур Юспашян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
Остались в запасе
12
Антони Лопеш
ВР
22
Бету
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
0
Даниэль Карришу
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Саркис Овсепян
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Армения - Португалия
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
- : -
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Серж Гюмьенни
(Синт-Труйден)
Стадион:
Республиканский
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