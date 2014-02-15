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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Сити - Челси
Манчестер Сити - Челси: обзор матча 15 февраля 2014
Манчестер Сити
15.02.2014, суббота, 21:15
Англия. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Челси
16'
С. Йоветич
66'
С. Насри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Челси
88'
Желтая карточка
Н. Матич
Желтая карточка
Х. Гарсия
82'
Замена
А. Негредо
️️️️
Э. Джеко
79'
70'
Замена
Оскар
️️️️
Виллиан
Замена
Х. Навас
️️️️
Д. Сильва
68'
ГОЛ! 2:0!
С. Насри
Пас отдал
Д. Сильва
66'
Желтая карточка
Я. Туре
62'
Замена
С. Насри
️️️️
С. Йоветич
61'
60'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Рамирес
Желтая карточка
С. Йоветич
56'
46'
Замена
М. Салах
️️️️
С. Это'О
44'
Желтая карточка
Д. Луис
Желтая карточка
В. Компани
38'
ГОЛ! 1:0!
С. Йоветич
Пас отдал
Э. Джеко
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
42
Яя Туре
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Челси
1
Петр Чех
(К)
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
12
Джон Оби Микел
ОП
7
Рамирес
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
8
Оскар
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Пантилимон
3
Клиши
4
Компани
15
Лескотт
5
Сабалета
6
Хави Гарсия
42
Туре
20
Милнер
21
Сильва
10
Джеко
9
Йоветич
4-2-1-2-1
1
Чех
3
Аспиликуэта
4
Луис
24
Кэхилл
20
Иванович
18
Матич
12
Оби Микел
7
Рамирес
10
Виллиан
10
Азар
9
Это'О
21
Сильва
16
Навас
16
Навас
21
Сильва
9
Йоветич
14
Насри
14
Насри
9
Йоветич
10
Джеко
21
Негредо
21
Негредо
10
Джеко
10
Виллиан
8
Оскар
8
Оскар
10
Виллиан
9
Это'О
10
Салах
10
Салах
9
Это'О
7
Рамирес
9
Торрес
9
Торрес
7
Рамирес
Остались в запасе
Манчестер Сити
Челси
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Манчестер Сити - Челси
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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