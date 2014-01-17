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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Аль-Жаиш - Зенит
Аль-Жаиш - Зенит: обзор матча 17 января 2014
Аль-Жаиш
17.01.2014, пятница, 18:30
Товарищеские матчи
1 : 4
Завершен
Зенит
21'
О. Шатов
37'
А. Бухаров
48'
Халк
57'
А. Анюков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Аль-Жаиш - Зенит
60'
Желтая карточка
Халк
57'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
А. Анюков
48'
ГОЛ! 0:3!
Халк
46'
Замена
Л. Нету
️️️️
А. Бухаров
46'
Замена
Халк
️️️️
А. Аршавин
46'
Замена
Данни
️️️️
А. Тимощук
46'
Замена
А. Кержаков
️️️️
О. Шатов
46'
Замена
Д. Ходжаниязов
️️️️
А. Витсель
46'
Замена
К. Зырянов
️️️️
И. Смольников
46'
Замена
А. Анюков
️️️️
К. Ансальди
46'
Замена
Д. Кришито
️️️️
Н. Ломбертс
46'
Замена
Е. Бабурин
️️️️
В. Малафеев
39'
Пенальти не реализован!
А. Витсель
37'
ГОЛ! 0:2!
А. Бухаров
21'
ГОЛ! 0:1!
О. Шатов
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Аль-Жаиш - Зенит
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аль-Жаиш
Товарищеские матчи
Зенит
4 : 1
21.01.2016
Аль-Жаиш
Товарищеские матчи
Аль-Жаиш
1 : 4
17.01.2014
Зенит
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Стадион:
Газпром Арена
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Аль-Жаиш
Зенит
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