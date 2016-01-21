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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Аль-Жаиш
Зенит - Аль-Жаиш: обзор матча 21 января 2016
Зенит
21.01.2016, четверг, 17:30
Товарищеские матчи
4 : 1
Завершен
Аль-Жаиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Зенит - Аль-Жаиш
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Аль-Жаиш
Товарищеские матчи
Зенит
4 : 1
21.01.2016
Аль-Жаиш
Товарищеские матчи
Аль-Жаиш
1 : 4
17.01.2014
Зенит
Информация о матче
Стадион:
Газпром Арена
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Зенит
Аль-Жаиш
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12:56
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12:03
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«Зенит» сыграет с «Лекхвией» и «Аль-Жаишем» на первом сборе в Катаре
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