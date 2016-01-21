Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Виллаш-Боаш: «Соперник заставил нас побегать уже во второй раз»

    Виллаш-Боаш: «Соперник заставил нас побегать уже во второй раз»

    Наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал крупную победу своих подопечных, добытую в товарищеском поединке над «Аль-Жаишем» (4:1) на катарском сборе. Также португальский специалист высказался об игре молодых Богаева, Зинкова и Долгова, которые по разу отличились в прошедшем поединке.

    «Хороший матч. В первом тайме мы приложили немало усилий, чтобы забить. Думаю, «Зенит» заслужил победу, хотя добиться ее было непросто. Уже во второй раз соперник заставил нас побегать, и я рад, что мы не остановились.

    Особенно отмечу физическую форму, которая уже позволяет некоторым, например, Хави, проводить по 90 минут. Это хорошо. Раньше мы подобных вещей не делали, в первых трех спаррингах все проводили по 45 минут. А сейчас оказываем чуть больше давления и получаем положительную реакцию и с точки зрения формы, и с точки зрения результата, который важен для эмоций.

    Богаев отлично выполнил работу, сравняв счет. Долгов нашел момент, чтобы вывести нас вперед, затем последовали два фантастических удара от Гарсии и Зинкова. Иногда забивают или отдают голевые передачи одни, иногда это делают другие. Но важно правильное отношение, и сегодня все продемонстрировали его. Это касается и более опытных, и более молодых», – сказал Виллаш-Боаш.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.01.2016 21:40
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996374
    numo455467
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+