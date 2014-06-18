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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Россия - Южная Корея
Россия - Южная Корея: обзор матча 18 июня 2014
Россия
18.06.2014, среда, 02:00
Чемпионат мира, группа H, 1 тур
1 : 1
Завершен
Южная Корея
74'
А. Кержаков
68'
Л. Кьюн-Хо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Южная Корея
90'
Желтая карточка
К. Чжа-Чеол
83'
Замена
К. Бо-Кьюн
️️️️
Х. Сон
ГОЛ! 1:1!
А. Кержаков
74'
73'
Замена
Х. Сок-Хо
️️️️
Х. Юнь-Хо
Замена
И. Денисов
️️️️
Д. Глушаков
72'
72'
Травма
Х. Юнь-Хо
Замена
А. Кержаков
️️️️
Ю. Жирков
71'
68'
ГОЛ! 0:1!
Л. Кьюн-Хо
Замена
А. Дзагоев
️️️️
О. Шатов
59'
56'
Замена
Л. Кьюн-Хо
️️️️
П. Чу-Юн
Желтая карточка
О. Шатов
49'
30'
Желтая карточка
К. Сун-Юн
13'
Желтая карточка
Х. Сон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
22
Андрей Ещенко
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
17
Олег Шатов
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Южная Корея
1
Чун Сун-Рён
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
20
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
2
Ли Ён
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
16
Ки Сун-Юн
ОП
14
Хан Кук-Юн
ОП
13
Ку Чжа-Чеол
ЦП
17
Ли Чхун-Ен
ПП
10
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Россия
12
Юрий Лодыгин
ВР
16
Сергей Рыжиков
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
2
Алексей Козлов
ПЗ
7
Игорь Денисов
ОП
11
Павел Могилевец
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
20
Алексей Ионов
ПВ
20
Максим Канунников
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Южная Корея
23
Ли Бем-Юн
ВР
1
Ким Сын-Гю
ВР
6
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
6
Хван Сок-Хо
ЦЗ
2
Ким Чань-Су
ЦЗ
5
Квак Тае-Хви
ЦЗ
12
Ким Бо-Кьюн
ЛП
8
Ха Дэ-Сун
ЦП
15
Пак Йонь-Ву
ЦП
11
Ли Кьюн-Хо
ЦФ
19
Чжи Донь-Вон
ЦФ
9
Ким Шин-Вук
ЦФ
4-5-1
1
Акинфеев
23
Комбаров
4
Игнашевич
24
Березуцкий
22
Ещенко
18
Жирков
17
Шатов
20
Файзулин
8
Глушаков
19
Самедов
9
Кокорин
4-2-2-1-1
1
Чун Сун-Рён
2
Ли Ён
20
Хонь Юнь-Хо
19
Ким Юнь-Квон
3
Юн Сук-Йон
16
Ки Сун-Юн
14
Хан Кук-Юн
17
Ли Чхун-Ен
13
Ку Чжа-Чеол
7
Сон
10
Пак Чу-Юн
8
Глушаков
7
Денисов
7
Денисов
8
Глушаков
17
Шатов
9
Дзагоев
9
Дзагоев
17
Шатов
18
Жирков
11
Кержаков
11
Кержаков
18
Жирков
20
Хонь Юнь-Хо
6
Хван Сок-Хо
6
Хван Сок-Хо
20
Хонь Юнь-Хо
10
Пак Чу-Юн
11
Ли Кьюн-Хо
11
Ли Кьюн-Хо
10
Пак Чу-Юн
7
Сон
12
Ким Бо-Кьюн
12
Ким Бо-Кьюн
7
Сон
Остались в запасе
Россия
Южная Корея
12
Юрий Лодыгин
ВР
16
Сергей Рыжиков
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
2
Алексей Козлов
ПЗ
11
Павел Могилевец
ЦП
20
Алексей Ионов
ПВ
20
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
8
Ха Дэ-Сун
ЦП
2
Ким Чань-Су
ЦЗ
15
Пак Йонь-Ву
ЦП
23
Ли Бем-Юн
ВР
1
Ким Сын-Гю
ВР
6
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
5
Квак Тае-Хви
ЦЗ
19
Чжи Донь-Вон
ЦФ
9
Ким Шин-Вук
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
16
Сергей Рыжиков
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
2
Алексей Козлов
ПЗ
11
Павел Могилевец
ЦП
20
Алексей Ионов
ПВ
20
Максим Канунников
ЦФ
Остались в запасе
8
Ха Дэ-Сун
ЦП
2
Ким Чань-Су
ЦЗ
15
Пак Йонь-Ву
ЦП
23
Ли Бем-Юн
ВР
1
Ким Сын-Гю
ВР
6
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
5
Квак Тае-Хви
ЦЗ
19
Чжи Донь-Вон
ЦФ
9
Ким Шин-Вук
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Статистика матча Россия - Южная Корея
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Информация о матче
Главный судья:
Нестор Питана
(Корпус, Мисьонес)
Стадион:
Пантаналь
Где смотреть матч:
"Первый канал" 2:00 (прямая)
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