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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Шальке-04
Челси - Шальке-04: обзор матча 06 ноября 2013
Челси
06.11.2013, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа E, 4 тур
3 : 0
Завершен
Шальке-04
31'
С. Это'О
54'
С. Это'О
83'
Д. Ба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Шальке-04
ГОЛ! 3:0!
Д. Ба
Пас отдал
Ф. Лэмпард
83'
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Оскар
81'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
А. Шюррле
78'
Замена
Д. Ба
️️️️
С. Это'О
77'
77'
Замена
С. Колашинац
️️️️
К. Боатенг
76'
Желтая карточка
А. Учида
72'
Желтая карточка
Д. Джонс
67'
Замена
М. Майер
️️️️
К. Фукс
62'
Замена
К. Клеменс
️️️️
Ю. Дракслер
ГОЛ! 2:0!
С. Это'О
Пас отдал
Виллиан
54'
ГОЛ! 1:0!
С. Это'О
31'
19'
Желтая карточка
Ю. Дракслер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
20
Андре Шюррле
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ОП
7
Рамирес
ЦП
8
Оскар
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
3
Деннис Аого
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
(К)
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
28
Кристиан Фукс
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
13
Джермейн Джонс
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
64
Хуан Мата
АП
19
Демба Ба
ЦФ
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
7
Макс Майер
АП
4-1-2-2-1
1
Чех
20
Иванович
24
Кэхилл
26
Терри
3
Аспиликуэта
12
Оби Микел
7
Рамирес
8
Оскар
20
Шюррле
10
Виллиан
9
Это'О
4-2-3-1
26
Хильдебранд
2
Учида
32
Матип
5
Хеведес
3
Аого
33
Нойштедтер
13
Джонс
7
Дракслер
27
Боатенг
28
Фукс
11
Салаи
8
Оскар
8
Лэмпард
8
Лэмпард
8
Оскар
20
Шюррле
7
Де Брюйне
7
Де Брюйне
20
Шюррле
9
Это'О
19
Ба
19
Ба
9
Это'О
27
Боатенг
5
Колашинац
5
Колашинац
27
Боатенг
7
Дракслер
17
Клеменс
17
Клеменс
7
Дракслер
28
Фукс
7
Майер
7
Майер
28
Фукс
Остались в запасе
Челси
Шальке-04
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Челси - Шальке-04
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:30 (прямая)
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