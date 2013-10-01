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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ФКСБ - Челси
ФКСБ - Челси: обзор матча 01 октября 2013
ФКСБ
01.10.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа E, 2 тур
0 : 4
Завершен
Челси
20'
Рамирес
44'
Д. Георгиевски (АГ)
55'
Рамирес
90'
Ф. Лэмпард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - Челси
90'
ГОЛ! 0:4!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Виллиан
81'
Замена
Виллиан
️️️️
Х. Мата
79'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
Оскар
Замена
Ф. Варела
️️️️
Д. Георгиевски
71'
55'
ГОЛ! 0:3!
Рамирес
Пас отдал
Оскар
50'
Желтая карточка
Э. Коул
Замена
П. Капетанос
️️️️
Ф. Пьоваккари
46'
Замена
Л. Тату
️️️️
А. Попа
46'
44'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Д. Георгиевски
33'
Желтая карточка
Ф. Лэмпард
20'
ГОЛ! 0:1!
Рамирес
Пас отдал
С. Это'О
11'
Замена
С. Это'О
️️️️
Ф. Торрес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
17
Даниэль Георгиевски
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
20
Кристиан Тэнасе
ЛП
55
Александру Бурчану
ОП
77
Адриан Попа
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
8
Оскар
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
ФКСБ
1
Флориан Ницэ
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
28
Андрей Препелицэ
ОП
26
Ионуц Нягу
ЦП
19
Кристя Адриан
ПП
20
Леандро Тату
ЦФ
30
Пантелис Капетанос
ЦФ
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
3-3-3-1
16
Тэтэрушану
14
Латовлевич
24
Гардош
4
Шукала
8
Филип
55
Бурчану
17
Георгиевски
20
Тэнасе
10
Станчу
77
Попа
14
Пьоваккари
4-4-1-1
1
Чех
26
Терри
4
Луис
20
Иванович
3
Коул
8
Оскар
20
Шюррле
8
Лэмпард
7
Рамирес
64
Мата
9
Торрес
77
Попа
20
Тату
20
Тату
77
Попа
17
Георгиевски
15
Варела
15
Варела
17
Георгиевски
14
Пьоваккари
30
Капетанос
30
Капетанос
14
Пьоваккари
64
Мата
10
Виллиан
10
Виллиан
64
Мата
8
Оскар
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
8
Оскар
9
Торрес
9
Это'О
9
Это'О
9
Торрес
Остались в запасе
ФКСБ
Челси
26
Ионуц Нягу
ЦП
1
Флориан Ницэ
ВР
28
Андрей Препелицэ
ОП
19
Кристя Адриан
ПП
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
32
Марк Шварцер
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
26
Ионуц Нягу
ЦП
1
Флориан Ницэ
ВР
28
Андрей Препелицэ
ОП
19
Кристя Адриан
ПП
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча ФКСБ - Челси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Национальный
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