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Судьи
Главный судья:
Уильям Коллам (Беллсхилл)

Атлетико - Зенит

18.09.2013, Среда, 22:45 мск Мадрид, стадион Висенте Кальдерон Трансляция: "НТВ ПЛЮС Футбол" 22:00 (прямая) "НТВ" 22:30 (прямая) Лига чемпионов, 1 тур Атлетико - Зенит
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Атлетико М 6 5 1 0 15:3 +12 16
2. Зенит 6 1 3 2 5:9 -4 6
3. Порту 6 1 2 3 4:7 -3 5
4. Аустрия В 6 1 2 3 5:10 -5 5
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